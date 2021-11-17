مصريون يقللون من شأن الخضر قبل فاصلة المونديال

قالوا إنه يمكن الفوز عليهم بسهولة

صبت تحاليل أشهر المؤثرين الإعلاميين المصريين حول طريقة تأهل المنتخب الوطني للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، المقررة في شهر مارس من العام المقبل في شكل مواجهتين فاصلتين ذهابا وإيابا، يتـأهل منهما صاحب أفضل نتيجة إلى مونديال قطر، في محاولات للإنقاص من شأن محاربي الصحراء قبل مباريات السد.

وحسب الحارس الدولي الأسبق للمنتخب المصري، أحمد شوبير، فإن المنتخب الوطني، بطل القارة السمراء، الذي كان يرعب الجميع أصبح لا يفزع منافسيه والدليل على ذلك فشله في الفوز على منتخب بوركينافاسو في مناسبتين خلال دور المجموعات، حيث تعادل معه في المغرب بـ1-1 وعلى أرضه بميدان ملعب مصطفى تشاكر بنتيجة 2-2 .

وقال شوبير في برنامجه على قنوات، أون سبور، المصرية عقب مباراة بوركينافاسو. “المنتخب الجزائري ليس المنافس الذي لا يمكن التفوق عليه مثلما يتصوره البعض، فهو يملك نفس الحظوظ مع المنتخب المصري، خمسين خمسين، في حالة مواجهته في المباراتين الفاصلتين”. مضيفا “الجزائر فشلت في الفوز على أصعب منتخب في مجموعته منتخب بوركينافاسو الذي يأتي في التصنيف الثالث إفريقيا، تعادل أمامه ذهابا وإيابا، وفي المباراة الأخيرة وقف الند للند أمامه وتعادل معه، حتى إن أشقاءنا في الجزائر عاشوا فترات صعبة مع نهاية المباراة من التخوف من النتيجة”.

وفي نفس السياق، حاول خالد الغندور اللاعب الدولي الأسبق للمنتخب المصري التقليل من قيمة أبطال إفريقيا، قياسا على نتيجتي مواجهتيه أمام المنتخب البوركينابي، مشيرا إلى أن الخضر فشلوا في فرض منطقهم على منتخبات المجموعة الأولى، بالرغم من سهولة مجموعته. وقال: “المنتخب الجزائري تعادل مرتين أمام بوركينافاسو ولم يتمكن من الفوز عليه في المباراة التي لعبت خارج أرضه بالمغرب ودون جمهور، وحتى عندما لعبت الجزائر فوق ميدانها وبمساندة الجمهور تعادلت أمام المنتخب البوركينابي الذي يتواجد في التصنيف الثالث للفيفا، هذه النتيجة برهان بأن الكرة ليس لها كبير”.