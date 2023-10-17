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الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
العالم
احتجاجا على جريمة الاحتلال الصهيوني ضد المستشفى المعمداني في غزة

مظاهرات حاشدة أمام سفارة فرنسا في تونس (فيديو)

الشروق أونلاين
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مظاهرات حاشدة أمام سفارة فرنسا في تونس (فيديو)
ح.م
جانب من الاحتجاجات

طالب محتجّون تونسيون مساء الثلاثاء، بطرد سفير فرنسا لدى تونس. بعد تصويت بلاده ضد مشروع قرار لفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة، بمجلس الأمن الدولي.

وجاءت الاحتجاجات التونسية عقب ارتكاب الاحتلال الصهيوني لجريمة مروّعة ضد سكان القطاع، بعد استهدافه للمستشفى المعمداني، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 فلسطيني.

وأسفر عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني، عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

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