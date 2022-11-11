مغني راب كندي يخلف موجة غضب في المغرب بسبب “الإساءة للمرأة”
أثار المغني الكندي دريك موجة من الغضب في المغرب بعد صدور أغنيته الجديدة، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها إهانة غير مقبولة للمرأة المغربية.
وأطلق دريك، بالتعاون مع مغني الراب 21 سافدج، مؤخراً ألبوماً مؤلفاً من 16 مقطوعة من تورونتو خلال الأسبوع الماضي. وتضمّنت المقطوعات هجاءً لعددٍ من منافسيه، مثل كانييه ويست ودرام وآيس سبايس وغيرهم.
أين هي الحكومة التي رفعت دعوى ضد nike بسبب بعض الزخاريف!! أين أنتم من هذه الإهانة القبيحة، ننتظر من الحكومة المغربية رفع دعوى قضائية ضد هذا المغني و ضد اليوتيوب الذي سمح بهذه الإهانة و العنصرية#دريك https://t.co/eRLFfioGOz
— siham (@sam12993639) November 10, 2022
وأطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة على تويتر ضد الفنان الكندي، ووجهوا له انتقادات واسعة، كما طالبوا يوتيوب بالتحرك ضد الأغنية لحذفها بعدما تضمنت عبارات غير لائقة بحق المرأة المغربية.
وصف مغني الراب الكندي #دريك المرأة المغربية بالعاهرة المغربية المفضلة لي..هل سنرى ان نفس المحامون المغاربة يرفعون دعوى قضائية ضد هذا المتعجرف كما فعلوا مع قضية الزليج
فأكيد المرأة المغربية أغلى واسمى من #الزليج
اما إذا لم يتحركوا فاعلموا أيها الشعب المغربي ان…. تعرفون الباقي pic.twitter.com/eQHxBPAwxN
— Ouaddah Bechikh🇩🇿🇵🇸 (@OuaddahBechikh) November 10, 2022
المغني الكندي العالمي #أوبري_دريك_غراهام يهين المرأة المغربية في اغنية جديدة له حيث قال فيها ” هذه العاه_رة المغربية هي المفضلة لي” .
الاغنية اقتربت الى 100مليون مشاهدة في وقت قياسي …
مَن يحفظ كرامة #المرأة_المغربية من غير #رجال_المغرب..أين هم ؟؟
منشغلين بالجزائر !؟ https://t.co/wxQO0vL2hY
— أم ساجد © (@SAMIRARIMA1) November 11, 2022
يُشار إلى أن أغنية “جمبوترون شيت بوبين” تدخل ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her Loss”، وهو آخر ألبوم مشترك جمع دريك بمغني راب آخر، يدعى “21 Savage”، والذي تم إصداره يوم الجمعة 4 نوفمبر.
طالبوا يوتيوب بحذف الأغنية.. نشطاء مغاربة يشنون حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مغني الراب الكندي دريك بعد صدور أغنية جديدة له تضمنت كلمات مسيئة للمرأة #المغربية. pic.twitter.com/wnwo9w8Dnw
— TRT عربي (@TRTArabi) November 11, 2022