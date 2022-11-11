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جواهر

مغني راب كندي يخلف موجة غضب في المغرب بسبب “الإساءة للمرأة”

جواهر الشروق
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مغني راب كندي يخلف موجة غضب في المغرب بسبب “الإساءة للمرأة”
ح.م
المغني الكندي دريك

أثار المغني الكندي دريك موجة من الغضب في المغرب بعد صدور أغنيته الجديدة، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها إهانة غير مقبولة للمرأة المغربية.

وأطلق دريك، بالتعاون مع مغني الراب 21 سافدج، مؤخراً ألبوماً مؤلفاً من 16 مقطوعة من تورونتو خلال الأسبوع الماضي. وتضمّنت المقطوعات هجاءً لعددٍ من منافسيه، مثل كانييه ويست ودرام وآيس سبايس وغيرهم.

وأطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة على تويتر ضد الفنان الكندي، ووجهوا له انتقادات واسعة، كما طالبوا يوتيوب بالتحرك ضد الأغنية لحذفها بعدما تضمنت عبارات غير لائقة بحق المرأة المغربية.

يُشار إلى أن أغنية “جمبوترون شيت بوبين” تدخل ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her Loss”، وهو آخر ألبوم مشترك جمع دريك بمغني راب آخر، يدعى “21 Savage”، والذي تم إصداره يوم الجمعة 4 نوفمبر.

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