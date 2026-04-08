مفاوضات جزائرية موريتانية لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي يشمل 20 منتجا

أُعلن عن الشروع في مفاوضات بين الجزائر وموريتانيا لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي يشمل 20 منتجا ذا أولوية من الجانبين، يتم تبادلها في إطار تفضيلات جمركية، بهدف تشجيع الصادرات وتسهيل ولوج المنتجات إلى أسواق البلدين، وفق ما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح أشغال الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، التي أشرف عليها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية من البلدين.

وشهدت الدورة حضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب رئيسي مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، يوسف الغازي من الجانب الجزائري، ومحمد الأفضل ولد بتاح من الجانب الموريتاني، فضلا عن متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال.

وخلال أشغال الدورة، تم طرح جملة من التوصيات والاقتراحات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وموريتانيا، مع التأكيد على أهمية تكثيف الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين بما يسهم في تطوير حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي ختام الأشغال، تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، تأكيدا على التزام الطرفين بمواصلة العمل المشترك لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى.