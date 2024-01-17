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ملك بريطانيا يعلّق مهامه مؤقتا لسبب طبي

الشروق أونلاين
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ملك بريطانيا يعلّق مهامه مؤقتا لسبب طبي
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ملك بريطانيا

أعلن قصر باكنغهام يوم الأربعاء في بيان، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيعلّق مهامه بشكل مؤقت، لخضوعه لإجراء طبي الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان القصر الملكي:”مثل آلاف الرجال كل عام، يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا. لكن حالته حميدة، وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية”.

وتتطلب العملية التي سيخضع لها ملك بريطانيا، تأجيل ارتباطاته العامة لفترة قصيرة حتى التعافي، يضيف البيان.

وتولى الملك تشارلز الثالث، البالغ من العمر 75 عاما، العرش الملكي في بريطانيا، في سبتمبر 2022. بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

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