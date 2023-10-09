منتدى أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية يثمن مواقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني

عبر منتدى أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية عن دعمه المعنوي للمقاومة الفلسطينية في غزة بعد "طوفان الأقصى"، وهذا في بيان صحفي نشره.

عبر منتدى أبي مدين للأخوة الجزائرية الفلسطينية عن دعمه المعنوي للمقاومة الفلسطينية في غزة بعد “طوفان الأقصى”، وهذا في بيان صحفي نشره.

“لقد شاهد العالم كلّه ملحمة بطولية صاغها شباب غزّة العزّة، الّذين استجابوا لنداء الجهاد، فانهمروا كالطوفان الجارف على قطعان المستوطنين، وجنود الاحتلال اللعين؛ في معركة مباغتة لم تكن تخطر على بال قادتهم المتعجرفين، الّذين تمادوا في التنكيل بالشعب الفلسطيني، بكلّ فئاته وفصائله؛ وطغوا في الأرض، وبغوا على سكان مدينة القدس والمرابطين في الأقصى”، كتب المنتدى في بيانه.

وهو ما اعتبره المنتدى “ظرفا تاريخيا“، قال في بيانه “نحيّي أبطال غزّة الأشاوس؛ ونسجّل دعمنا المعنوي وتضامننا الكامل معهم؛ ونهنّئ أمّتنا بإنجازهم العظيم الّذي لم يسبق له في تاريخ الصراع مثيل”.

كما أهاب أيضا المنتدى “بدعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني أن يراجعوا مواقفهم، ويأخذوا الدروس والعبر من ملحمة السابع أكتوبر.”

المنتدى ثمن أيضا “مواقف الجزائر الثابتة، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، الّتي عبّر عنها بيان وزارة الشؤون الخارجية” وقال أنه يقدر “عاليا جهود الرئيس الجزائري، السيّد عبد المجيد تبون، وسعيه الدؤوب للمّ الشمل الفلسطيني والعربيّ، ودعوته لإرجاع القضية الفلسطينية إلى مكانتها في سلّم الأولويات العربية، ودعوته القويّة الصريحة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.”

ليختم بعد ذلك بيانه بدعوة “هيئة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها، والقيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.”