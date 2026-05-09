منتديات رقمية لتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم…

لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي

أطلقت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”، سلسلة من المنتديات الحوارية الرقمية الموجهة للأطفال، في خطوة ترمي إلى تعزيز ثقافة الحقوق لدى الناشئة، وفتح فضاءات آمنة للتعبير عن آرائهم ومناقشة انشغالاتهم المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية والأبعاد الإستراتيجية للفترة الممتدة بين 2024 و2028.

وجاءت هذه المبادرة، بحسب مراسلة رسمية وجهتها الشبكة إلى المنسق الولائي لولاية تيميمون ورئيس جمعية “رؤية” بن عومر يوسف، تجسيدا لاتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع وزارة الشباب ضمن مشروع “فرصتي… كلنا شركاء… فاعلون”، الذي يهدف إلى ترقية مشاركة الأطفال وإشراكهم في النقاشات المتعلقة بحقوقهم وقضاياهم المجتمعية.

شبكة “ندى”: أول منتدى حواري في 23 ماي

وأكدت الشبكة أن هذه المنتديات الرقمية تأتي أيضا تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الخاص بتأهيل الأطفال القادة والمنشطين، حيث سيتم تنظيم لقاءات دورية عبر المنصة الرقمية الخاصة بالشبكة، بمشاركة أطفال من مختلف الولايات، من أجل ترسيخ مبادئ الحوار، وتشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير وإبداء الرأي بحرية ومسؤولية.

وتهدف هذه المنتديات إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهارات التواصل والحوار والتفكير النقدي لديهم، إلى جانب تشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم داخل المجتمع.

وفي هذا السياق، دعت الشبكة مختلف المنسقين الولائيين والجمعيات الشريكة إلى اختيار ثلاثة أطفال للمشاركة في كل منتدى، مع ضمان مرافقتهم وتأطيرهم والتنسيق المسبق مع فريق التنظيم، إضافة إلى احترام مواعيد اللقاءات المحددة ضمن البرنامج المسطر.

كما كشفت شبكة “ندى” أن أول منتدى حواري سيعرف مشاركة الأطفال القادة الذين استفادوا من تكوين بولاية تيبازة، وذلك يوم السبت 23 ماي 2026 على الساعة الثانية زوالا عبر المنصة الرقمية التابعة للشبكة، في تجربة تراهن من خلالها الهيئة على إشراك الأطفال في النقاش العمومي وإبراز آرائهم في القضايا التي تهمهم.

ويرى المشرفون على المبادرة أن اعتماد المنصات الرقمية في مثل هذه المبادرات يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للأطفال من مختلف مناطق الوطن، خاصة في ظل التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة، كما يسمح بخلق فضاءات تفاعلية تسهم في بناء شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التعبير والحوار.

وبحسبهم، تسعى الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل من خلال هذه الخطوة إلى تكريس مبدأ مشاركة الطفل كفاعل حقيقي داخل المجتمع، وعدم الاكتفاء باعتباره مجرد متلق للبرامج والنشاطات، وهو توجه بات يحظى بأهمية متزايدة في المقاربات الحديثة المتعلقة بحقوق الطفل والتنمية المجتمعية.