-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

منحة دراسية للجزائريين في ألمانيا

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
منحة دراسية للجزائريين في ألمانيا
ألمانيا

كشفت سفارة ألمانيا لدى الجزائر، عن برنامج جديد من المنح الدراسية يخص الجزائريين الراغبين في السفر والتعلم بألمانيا.

وأعلنت السفارة الألمانية في الجزائر عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، عن بدء التسجيلات في منحة المدرسة الصيفية الرقمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتتيح هذه المنحة التابعة لمؤسسة MENA Digital Summer School (Candid Foundation) . فرصة الاستفادة من الدورات الصيفية في ألمانيا خاصة في مجال التحول الرقمي.

وتهم الشباب المبتكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من بينهم الجزائريين). حيث يتضمن البرنامج وحدات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتغطي هذه المنحة التي تقدمها المانيا تكاليف المشاركة في الدورات التدريبية عبر الانترنت، وكذلك تكاليف الرحلة من الجزائر وألمانيا، ناهيك عن تكاليف الإقامة وغيرها.

يذكر أن الدورة التدريبية عبر الأنترنت ستبدأ من 11 إلى 15 سبتمبر 2023. أما الدورة حضوريا فستبدأ يوم 2 أكتوبر من نفس العام.

وعلى أن المترشح لهذه المنحة أن يستوفي الشروط التي أعلنت عنهم السفارة الألمانية في الجزائر عبر موقعها.

مقالات ذات صلة
المدرسة الوطنية للإدارة تفرج عن قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية

المدرسة الوطنية للإدارة تفرج عن قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية

وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية

وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية

نشرية خاصة: درجات الحرارة القصوى فوق الـ40 في هذه الولايات

نشرية خاصة: درجات الحرارة القصوى فوق الـ40 في هذه الولايات

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 جويلية 2023

مالية: تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية

مالية: تنصيب أعضاء المجلس الوطني للجباية

برج البحري: دورة في مكافحة حرائق الغابات لفائدة ضباط حماية مدنية عرب وأفارقة

برج البحري: دورة في مكافحة حرائق الغابات لفائدة ضباط حماية مدنية عرب وأفارقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد