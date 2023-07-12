منحة دراسية للجزائريين في ألمانيا

كشفت سفارة ألمانيا لدى الجزائر، عن برنامج جديد من المنح الدراسية يخص الجزائريين الراغبين في السفر والتعلم بألمانيا.

وأعلنت السفارة الألمانية في الجزائر عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، عن بدء التسجيلات في منحة المدرسة الصيفية الرقمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وتتيح هذه المنحة التابعة لمؤسسة MENA Digital Summer School (Candid Foundation) . فرصة الاستفادة من الدورات الصيفية في ألمانيا خاصة في مجال التحول الرقمي.

وتهم الشباب المبتكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (من بينهم الجزائريين). حيث يتضمن البرنامج وحدات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتغطي هذه المنحة التي تقدمها المانيا تكاليف المشاركة في الدورات التدريبية عبر الانترنت، وكذلك تكاليف الرحلة من الجزائر وألمانيا، ناهيك عن تكاليف الإقامة وغيرها.

يذكر أن الدورة التدريبية عبر الأنترنت ستبدأ من 11 إلى 15 سبتمبر 2023. أما الدورة حضوريا فستبدأ يوم 2 أكتوبر من نفس العام.

وعلى أن المترشح لهذه المنحة أن يستوفي الشروط التي أعلنت عنهم السفارة الألمانية في الجزائر عبر موقعها.