من أجل تحرير زعيمها.. القصر الملكي الهولندي تحت رحمة “المافيا المغربية”

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن القصر الملكي الهولندي أصبح تحت رحمة “المافيا المغربية” التي تعمل جاهدة من أجل تحرير زعيمها.

وبحسب لوموند فإن “رئيس الوزراء الهولندي وولية العهد؛ الأميرة أماليا، أصبحا مجبرَين على العيش تحت حماية الشرطة لتجنب التعرض للاختطاف، فيما يمكن اعتباره ورقة مساومة مع: رضوان تاغي، رئيس جماعة المافيا الهولندية الرئيسة المتورطة في تهريب المخدرات، والتي تجري محاكمتها تحت المراقبة الدقيقة”.

وأوضح التقرير أنّه بات لزامًا على رئيس الحكومة، الذي يتنقّل عادة بالدراجة في “لاهاي”؛ أن يقبل الحماية المباشرة.

وأكّد أنه تم التعاطي مع شائعات الاختطاف على محمل الجد بما فيه الكفاية من قبل الشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب، مع توفير سيارة مصفحة يرافقها وكلاء خدمة الحماية الملكية والدبلوماسية، وهو ما اعتُبر غير كافٍ قياسًا بدرجة التهديدات.

يُشار إلى أن عصابة “موكرو مافيا”؛ هي جماعة إجرامية من أصل مغربي، وهي هدف للسلطات منذ عام 2012، اشتهرت لدرجة أنها كانت موضوعًا لقصة خيالية، ضمن مسلسل في عدة حلقات تم تصويره في عام 2018؛ وشاهده الآلاف من الهولنديين.

وزعيم العصابة الرئيس هو: “رضوان تاغي”؛ (45 عامًا)، من مواليد “المغرب” ووصل إلى “هولندا” في سن الثانية، اعتقل في ديسمبر 2021؛ ويُحاكم حاليًا مع: 16 من شركائه المزعومين، بما في ذلك ذراعه اليمنى، “سعيد رزوقي”، الذي اعتقله “مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ في فيفري الماضي.

وحسب (لوموند)؛ كان “رضوان تاغي”، على تواصل مع عدة دول في “جنوب أوروبا” و”أميركا اللاتينية” ومختلف الدول العربية؛ وكان يعيش بين “إيران” و”بلجيكا”، حيث وضعت منظمته أيديها على حركة الكوكايين العملاقة التي تصل كل “أوروبا” من “ميناء أنتويرب”.

وجعلت السلطات الهولندية من مكافحة هذا النشاط الإجرامي إحدى أولوياتها، ما أثار ردود فعل انتقامية، حيث تم تهديد وزير العدل؛ “فنسنت فان كويكنبورن”، مؤخرًا بالاختطاف وتمّ نقله بشكلٍ عاجل مع أسرته إلى مكان إقامة آمن لعدة أيام.

وفي ضواحي “أمستردام” تُعقد المحاكمة، المعروفة باسم: (مارينغو)، الاسم الرمزي للتحقيق الذي بدأ في عام 2017؛ لـ”رضوان تاغي”، وشركائه في مجمع شديد الأمان.

وتجري المحاكمة بينما يظهر محامو المدعي العام: “ملثمين”، تفاديًا للتعرف عليهم، ويواجه كثير من المدعى عليهم عقوبة السجن مدى الحياة، على خلفية: 13 جريمة قتل أو محاولة قتل ارتكبت بين عامي: 2015 و2017.

وقبل هذه التواريخ وبعدها، تم تسجيل العديد من جرائم القتل الأخرى المرتبطة بتهريب المخدرات، نحو: 100 جريمة وفق تقديرات العدالة الهولندية، وكذلك إطلاق النار أو هجمات مختلفة ضد وسائل الإعلام.

ويعيش المدعي العام في ظل حماية مشددة، بينما تعرّض قضاة آخرون للتهديد.

هولندا: إجراءات مشدّدة لحماية وريثة العرش من “المافيا المغربية”

وكانت السلطات الهولندية قد اتخذت إجراءات أمنية لحماية وريثة العرش الهولندي الأميرة أماليا البالغة 18 عاما، بعد ورود تقارير عن وجود تهديدات محتملة بتعرضها للاختطاف من قبل “مافيا مغربية”.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام دولية، فإن المافيا المغربية التي تنشط في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، قد تكون وراء موجة من التهديدات التي تتعرض لها الأميرة.

وتمّ نقل الأميرة أماليا تبعا لذلك، إلى القصر الملكي بمدينة لاهاي للعيش مع والديها الملك ويلم ألكسندر، وزوجته الملكة أرجنتينية الأصل ماكسيما زوريغييتا، حيث يشرف على حراستها فريق أمني خاص.

وحسب ما ذكره الصحفي ريك إيفرز المتخصص في شؤون العائلة الملكية الهولندية، فقد أضحت الأميرة أماليا “هدفا للمافيا المغربية” التي تقوم عادة بتهريب المخدرات إلى هولندا وبلجيكا.

وتابع الصحفي أن أماليا كانت بالفعل “هدفًا للتهديدات على الشبكات الاجتماعية، مشيرا إلى أن العائلة الملكية لم تتوقع أن تكون أماليا “جزء من أهداف الجريمة المنظمة المنتشرة في هولندا يوما ما”.

وكانت وكالة أنباء هولندية، قد نقلت الخميس الماضي عن والدي الأميرة أماليا، أنها تخضع لإجراءات أمنية مشددة، بسبب مخاوف من احتمال استهدافها من قبل مجرمين.