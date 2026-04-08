-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

موتسيبي يزور السنغال للاجتماع مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي

عمر سلامي
  • 511
  • 0
أرشيف
باتريس موتسيبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن رئيسه باتريس موتسيبي سيزور السنغال اليوم الأربعاء ويلتقي الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

كما سيجتمع رئيس “الكاف” خلال زيارته مع رئيس الاتحاد عبد الله فال،لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية، والمسابقات القارية، وبرامج التطوير التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيان له إن موتسيبي سيزور السنغال يوم الأربعاء وسيقابل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وكذلك عبد الله فال رئيس اتحاد الكرة في البلاد، دون أي يقدم تفاصيل أخرى.
وتأتي هذه الزيارة في ظروف خاصة، بعدما قرّرت لجنة الاستئناف بـ”الكاف” سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2026 من السنغال ومنحه للمغرب.

ولجأ الاتحاد السنغالي على قرار لجنة الاستئناف باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، لتثبيت حقه في التتويج بالكأس الإفريقية عن جدارة على أرضية الميدان في المباراة النهائية.

ورغم قرار لجنة الاستئناف واصل منتخب السنغال احتفالاته بكأس أمم إفريقيا مع جماهيره، خلال وديتي شهر مارس.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد