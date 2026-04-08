موتسيبي يزور السنغال للاجتماع مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن رئيسه باتريس موتسيبي سيزور السنغال اليوم الأربعاء ويلتقي الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

كما سيجتمع رئيس “الكاف” خلال زيارته مع رئيس الاتحاد عبد الله فال،لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبنية التحتية، والمسابقات القارية، وبرامج التطوير التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظروف خاصة، بعدما قرّرت لجنة الاستئناف بـ”الكاف” سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2026 من السنغال ومنحه للمغرب.

ولجأ الاتحاد السنغالي على قرار لجنة الاستئناف باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، لتثبيت حقه في التتويج بالكأس الإفريقية عن جدارة على أرضية الميدان في المباراة النهائية.

ورغم قرار لجنة الاستئناف واصل منتخب السنغال احتفالاته بكأس أمم إفريقيا مع جماهيره، خلال وديتي شهر مارس.