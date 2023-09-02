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الجزائر

موجة حرّ يومي الأحد والإثنين في هذه الولايات

الشروق أونلاين
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موجة حرّ يومي الأحد والإثنين في هذه الولايات
ح. م
موجة حر تشهدها بعض ولايات الوطن يومي الأحد والإثنين.

أعلن الديوان الوطني للأحوال الجوية في نشرية خاصة، نشرها اليوم السبت 2 سبتمبر عن موجة حرّ من الدرجة الثانية يومي الأحد والإثنين.

فبعد انخفاض درجات الحرارة نسبيا اليوم، والتنبيه بتساقط أمطار رعدية، ستعرف كل من ولايات : تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف ارتفاعا في درجات الحرارة ستبلغ كأقصى درجة 39 و41 درجة. بينما توقع الديوان أن درجات الحرارة الدنيا ستكون بين 26 و30 درجة.

ارتفاع في الحرارة يتوقع المرصد أن يستمر يوم غد الأحد 3 سبتمبر، ويوم الإثنين 4 سبتمبر.

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