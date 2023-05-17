موعد انطلاق رحلات الحج.. مدير الديوان يكشف التفاصيل

ستنطلق أولى رحلات الحج لهذا الموسم باتجاه البقاع المقدسة يوم 1 جوان المقبل، حسب ما كشفه المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الأربعاء، قال سليماني أن أول رحلة للحجاج حُدد تاريخها يوم 1 جوان، بينما ستكون آخر رحلة في 22 من نفس الشهر.

أما عن موعد عودة أول فوج من الحجاج الميامين نحو أرض الوطن، فأوضح مدير الديوان أنه سيكون بداية من يوم 8 جويلية.

وفي السياق ذاته، كشف سليماني عن اكمال حوالي 39 ألف حاج للإجراءات الإدارية والمالية، داعيا الفئة المتبقية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات.

والثلاثاء، أعلن الديوان في بيان له عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة موسم الحج 2023 إلى غاية يوم السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة (20) مساء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مختلف المصالح ستكون في خدمة الحجاج الميامين خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وفي وقت سابق، قال المسؤول ذاته أن أول رحلة للحجاج الجزائريين ستقلع إلى البقاع المقدسة في الـ 31 ماي المقبل على متن الخطوط الجوية الجزائرية.