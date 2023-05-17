-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر 30 ولاية
الجزائر

موعد انطلاق رحلات الحج.. مدير الديوان يكشف التفاصيل

الشروق أونلاين
  • 502
  • 0
موعد انطلاق رحلات الحج.. مدير الديوان يكشف التفاصيل
أرشيف

ستنطلق أولى رحلات الحج لهذا الموسم باتجاه البقاع المقدسة يوم 1 جوان المقبل، حسب ما كشفه المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الأربعاء، قال سليماني أن أول رحلة للحجاج حُدد تاريخها يوم 1 جوان، بينما ستكون آخر رحلة في 22 من نفس الشهر.

أما عن موعد عودة أول فوج من الحجاج الميامين نحو أرض الوطن، فأوضح مدير الديوان أنه سيكون بداية من يوم 8 جويلية.

وفي السياق ذاته، كشف سليماني عن اكمال حوالي 39 ألف حاج للإجراءات الإدارية والمالية، داعيا الفئة المتبقية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات.

والثلاثاء، أعلن الديوان في بيان له عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة موسم الحج 2023 إلى غاية يوم السبت 20 ماي 2023 على الساعة الثامنة (20) مساء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مختلف المصالح ستكون في خدمة الحجاج الميامين خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وفي وقت سابق، قال المسؤول ذاته أن أول رحلة للحجاج الجزائريين ستقلع إلى البقاع المقدسة في الـ 31 ماي المقبل على متن الخطوط الجوية الجزائرية.

مقالات ذات صلة
حجز مخدرات ومهلوسات وسجائر ومشروبات كحولية

حجز مخدرات ومهلوسات وسجائر ومشروبات كحولية

لغز البيت “المسكون” بخنشلة يتواصل وتضارب في التفسيرات

لغز البيت “المسكون” بخنشلة يتواصل وتضارب في التفسيرات

هذا موعد افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب لعام 2023

هذا موعد افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب لعام 2023

هذا ما بحثه عطاف ونظيره المصري سامح شكري

هذا ما بحثه عطاف ونظيره المصري سامح شكري

إحباط محاولة تهريب أزيد من 1.2 مليون يورو في وهران والعاصمة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب أزيد من 1.2 مليون يورو في وهران والعاصمة (فيديو)

بلاني يتحادث مع السفيرة الأمريكية حول القضية الصحراوية

بلاني يتحادث مع السفيرة الأمريكية حول القضية الصحراوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد