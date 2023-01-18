مولوجي تطلق برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب

تنصيب أعضاء لجان القراءة والدعم والمشاهدة

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بتنصيب اللجان المختصة لدعم الإبداع في مجالات الفن والأدب والسينما، إلى جانب لجنة مشاهدة المشاريع السينمائية، الثلاثاء، بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وتتكون لجنة القراءة ودعم المشاريع السينمائية من عشرة أعضاء، من بينهم المخرج عمار تريبش (رئيسا)، وكأعضاء السينمائيين مؤنس خمار وزكريا رمضان ورشيد بوشارب ورشيد بلحاج وظريفة مزنر ويحي مزاحم وصوفيا جامع، إلى جانب الأستاذين الجامعيين الياس بوخموش وعيسي راس الماء.

أما لجنة القراءة ودعم المشاريع الفنية والأدبية المتكونة من تسعة أعضاء، فيترأسها سعيد حمودي، بمساعدة الأعضاء، الكاتب والجامعي واسيني لعرج وعبد العالي مزغيش والفنان المسرحي عبد الرحمن زعبوبي والمؤلف امين دهان والموسيقار محمد روان وقدور جدي والعارض الفني حمزة بونوة والأكاديمي لخضر منصوري.

كما تمت الإشارة إلى أن لجنة مشاهدة المشاريع السينمائية التي تضم سبعة أعضاء، يترأسها فيصل صحبي بمساعدة كل من شكيب طلال بن دياب ومحمد الطاهر بوكاف ومحمد علال ومحمد بشير بن سالم وشداد بيزيو ونبيل جدواني.

وكانت وزيرة الثقافة والفنون قد ذكرت بأن دائرتها الوزارية “عازمة على المضي قدما للنهوض بقطاع السينما والإبداع الفني”. وذلك وفق “التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، الذي -كما قالت -“يولي عناية خاصة بهذا القطاع من خلال التزاماته بالارتقاء بالحركية الثقافية إلى تطلعات الجزائريين”.

كما أكدت مولوجي على “ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لقطاع السينما، من خلال صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصناعة السينمائية”، وهو المشروع الذي تقوم فلسفته على تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في الصناعة السينمائية.

وكانت المناسبة فرصة لإطلاق “برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب”، الذي شهد أيضًا عرض حوصلة النشاط السينمائي لسنة 2022، وكذا تصوّر وإستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023.

أوضحت وزيرة الثقافة والفنون “صُورية مُولوجي”، أن هذه الخطوات تأتي لتجدد عهدًا قطعته بنبل المقاصد والغايات منذ عزمها على المضي قدمًا للنهوض بقطاع السينما والإبداع الفني وفق التوجيهات الرشيدة للقيادة السياسية في هذا الشأن، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” الذي أولى عنايته الخاصة بهذا القطاع، من خلال التزاماته في الارتقاء بالحركية الثقافية إلى تطلعات الجزائريين وآمالهم، وهذا مع الاعتراف بضرورة بذل المزيد من الجهود، مُعرّجةً إلى أن الوزارة قطعت أشواطًا معتبرة في سعيها نحو المعالجة والتأسيس لتقاليد عمل تمكنها من بلوغ الأهداف المرجوة، ووضع جملة من التصورات والمخرجات التي حَظي أكثرها بالتطبيق والإنجاز على أرض الميدان.

كما كانت المناسبة فرصة لعرض حوصلة النشاط السينمائي للوزارة في سنة 2022، الذي عرف قفزةً نوعيةً خاصةً بعد التعافي من تبعات جائحة كورونا، وكذا عرض تصوّر وإستراتيجية القطاع في مجال السينما لسنة 2023 من خلال آليات الدعم والمرافقة، إضافةً إلى الدعم المُخصص للسينما في إطار برنامج الستينية.