مونديال عمورة بِامتياز

تألّق اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الخميس، وترك بصمة واضحة جدا في تأهيل “الخضر” لِنهائيات كأس العالم 2026.

وسجّل المهاجم عمورة ثنائية من أصل ثلاثة أهداف أمام الصومال، فبات هدّاف المنتخب الوطني في تصفيات مونديال 2026 بِرصيد 8 أهداف، وأيضا أفضل موزّع بِحصيلة 5 تمريرات حاسمة.

ومن إجمالي 22 هدفا للنخبة الوطنية في تصفيات كأس العالم، كان عمورة وراء أكثر من نصف الحصيلة (13 هدفا).

وخاض عمورة (25 سنة) كل لقاءات “محاربي الصحراء” في تصفيات كأس العالم، وعددها 9 مواجهات، يوجد بينها 7 مقابلات بِصفة لاعب أساسي. أما من ناحية المشاركة العامّة، فقد ارتدى المحترف بِنادي فولفسبورغ الألماني زي المنتخب الوطني في 37 مناسبة، منذ أكتوبر 2021. وسجّل 16 هدفا، وشغل بالتالي الرتبة الـ 12 ضمن لائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر”، بعد أن كان في نفس صف حسان لالماس (رحمه الله)، وقافزا فوق صالح عصاد وياسين براهيمي اللذين وقّعا 15 هدفا لِكليهما.

أمّا القائد والجناح رياض محرز، فقد سجّل هدفا ضد الصومال، وصنع آخرَين بِتمريرتَين حاسمتين.

وخاض محرز 7 لقاءات في تصفيات المونديال، كلها بِصفة لاعب أساسي، وسجّل هدفا، كما وزّع 4 تمريرات حاسمة.

عموما، لعب محرز 106 مباراة دولية منذ ماي 2014، متموقعا في الرتبة الثانية في تاريخ “الخضر”، خلف المدافع عسى ماندي الذي شارك في 109 مواجهة.

وفي الحصيلة العامة، وقّع لاعب نادي الأهلي السعودي 33 هدفا، متموقعا رابعا في لائحة ترتيب هدّافي المنتخب الوطني تاريخيا، بعد متصدّر الجدول إسلام سليماني بِرصيد 45 هدفا، والوصيف عبد الحفيظ تاسفاوت بِحصيلة 36 هدفا، وبغداد بونجاح الثالث بِمجموع 34 هدفا.