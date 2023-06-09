ميزة جديدة لإرسال الصور عبّر تطبيق “واتساب”

يجري تطبيق “واتساب” اختبارًا لميزة جديدة قصد إرسال الصور بجودة عالية HD، قصد تحسين تجربة مشاركة الصور عبّر التطبيق.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في “آيفون” و”أندرويد”. فإن خيار إرسال الصور بجودة عالية HD سيظهر في واجهة الاستخدام، داخل نافذة مشاركة الصور عند اختيار صورة كبيرة الحجم لإرسالها.

ويرسل التطبيق بشكل افتراضي الصور بجودة قياسية “مضغوطة”، لأن ذلك يضمن إرسالها واستقبالها بشكل سريع. إلا أن الصور تُرسل بجودة أقل وتضيع بعض تفاصيلها.

أما الآن سيكون أمام مستخدمي “واتساب” إما إرسال الصورة بالجودة القياسية “المضغوطة” وهو الخيار الافتراضي، أو اختيار الجودة العالية HD.

ليرسل بعدها التطبيق الصورة بأبعاد أكبر وجودة أفضل من المعتاد، مع ضغطها بشكل أخف أيضًا دون إرسالها بالأبعاد الأصلية.

وسيضع “واتساب” وسم جديد “HD” على الصورة، حتى يعرف مستقبل الصورة أنها مرسلة بجودة أعلى. ويسهل تمييزها داخل المحادثة.

وسيجري اختبار ميزة إرسال الصور بجودة عالية “HD” في واتساب لبعض الوقت، قبل أن تتوفر في تحديث لاحق لكافة المستخدمين.