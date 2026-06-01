نجل أنشيلوتي مدربا جديدا لماندي وبن طالب

دافيد أنشيلوتي

أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع دافيد أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق.

ووقّع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 36 عاما، على عقد يربطه بنادي ليل لمدة عامين.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوغو البرازيلي، خلال شهر جوان الماضي.

وعمل دافيد لأكثر من عشر سنوات ضمن الأجهزة الفنية لوالده في أندية بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

وأصبح نجل أنشيلوتي مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

وينشط الدوليان الجزائريان عيسى ماندي ونبيل بن طالب، مع نادي ليل الفرنسي، ويرتبط الثنائي بعقد ينتهي في شهر جوان الجاري، ومن الممكن أن يجددا مع النادي.

