نجم هولندا السابق يشيد بتطور رامز زروقي

وصفه بالجدار في وسط الميدان

يواصل الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفينتي الهولندي، تقديم مستويات كبيرة في الدوري الهولندي خلال شهر سبتمبر، وعلى وجه التحديد خلال المباراتين الأخيرتين، بعد أن استعاد فريقه توازنه بعد بدايته المهزوزة في الجولات الأولى، حيث سجل فوزين على التوالي أمام أوتريخت وفيتيس.

وحظي مدلل جمال بلماضي على إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الهولندية والمحللين، بعد أن كانت بدايته غير مشجعة تعرض خلالها لضغوط إعلامية قوية بسبب الآمال المعلقة عليه، ويتقدم كتيبة المشيدين بالنجم الجزائري، الدولي الهولندي السابق، رافاييل فإن ديرفارت، الذي أكد بأن رامز زروقي نجح في تطوير مستوياته وتقدم بخطوات نحو الأمام مقارنة بما قدمه الموسم الماضي، والذي كان مناسبة لتقديم نفسه في الكرة الهولندية، وقال نجم ريال مدريد الإسباني السابق في تصريحات إعلامية: “رامز زروقي أصبح صلبا هذا الموسم، لقد أصبح جدار صد لجميع هجمات المُنافسين”، قبل أن يضيف: “في مُباراة أوتريخت، أغلق جميع المنافذ على آدم ماهر، حيث لم يستطع تماما التحرك أمامه، وأعتقد بأن الصعوبات التي واجهها هذا الأخير سيُلاقيها العديد من نجوم الدوري الهولندي خلال الموسم الجاري”، وأتم: “هناك تفصيل فقط أعتقد أن رامز مُطالب بمعالجته، مثل التقدم إلى الأمام ومحاولة تقديم الدعم للهجوم والتسجيل، هذه نقطة ضعفه الوحيدة”.

يجدر الذكر، أن رامز زروقي (23 سنة) تحول إلى لاعب أساسي بامتياز في المنتخب الوطني وبدعم مباشر من جمال بلماضي، الذي يرى فيه مستقبل “الخضر” في منصب وسط الميدان الدفاعي، بدليل أنه يشيد به دائما بعد كل مباراة للمنتخب الوطني كما حدث في المواجهتين الماضيتين أمام جيبوتي وبوركينافاسو، في خطة لرفع معنوياته ومنحه الثقة اللازمة قبل المواجهات الحاسمة في تصفيات مونديال قطر 2022.