نجوم “الخضر” عليهم معرفة قوانين الكرة الجديدة في المونديال

الإعلامي علاء صادق حذّر اللاعبين من تجاهلها

نبّه الإعلامي المصري المعروف الدكتور علاء صادق، إلى مباشرة “الفيفا” في تطبيق قوانين جديدة، خلال مباريات كأس العالم القادمة، وهي في العموم لأجل دعم سياسة عدم تضييع الوقت وتوقيف الحركات الكوميدية، التي يلجأ إليها لاعبو الكرة عندما تكون منتخبات بلدانهم منتصرة، إضافة إلى السياسة العامة لـ”الفيفا” المدعمة للعب الهجومي.

اللاعب سيكون مجبرا على السرعة في التنفيذ، وألا يجعل المدرب التغييرات لأجل ربح الوقت أو تضييعه، كما كانت الحال دائما مع اللاعبين والمدربين.

فمثلا، عندما يمسك اللاعب الكرة، لأجل رمية تماس، عليه أن يلعب الكرة في ظرف خمس ثوان، وإن تعدى هذا التوقيت، فسيحول الحكم التماس للفريق المنافس، بالرغم من أن تماطل اللاعبين خلال رمية التماس يكون من أجل البحث عن لاعب متحرر من المراقبة، وهذا القانون الجديد عليه أن يُدرس من مدافعي الجناح مثل بلغالي وريان آيت نور ورامي بن سبعيني وشرقي.

وفي ركلة المرمى أو إعادة الحارس الكرة إلى الميدان، فإن الحكم لن يمنح الحارس المتماطل إنذارا كما جرت العادة، إنما سيُحول ركلة مرمى إلى ركنية للمنافس إذا تجاوز الحارس خمس ثوان من وضعه الكرة في نقطة التنفيذ إلى وقت التنفيذ، والأمر يعني هنا الحارس لوكا زيدان، خاصة أن نقطة ضعفه تكمن في الركنيات.

الجديد في مونديال القارة الجديدة، أن تقنية الفار، ستصلح الأخطاء في الركنيات، ولن تبقى تعني ركلات الجزاء والتسللات والبطاقات الحمراء، بعد أن ثبت تأثير الركنيات التي صنعت الفارق حتى في كأس العالم. كما يمنع القانون اللاعبين من محادثة الحكم، حيث يبقى الأمر يعني قائد الفريق فقط، وأي لاعب آخر يكلم الحكم يتلقى بطاقة صفراء، وإن كرر الحديث فسيكون مصيره بطاقة صفراء ثانية، أي الحمراء، وهنا نذكر بغداد بونجاح في حال عودته إلى “الخضر”، ورامي بن سبعيني، على وجه الخصوص، واللاعب الذي يطلب العلاج يكون تحت الرقابة، إذا تماطل فإنه سيبقى لدقيقة كاملة خارج الميدان، يحرم زملاءه من لاعب عاشر على الميدان، قبل السماح له بالعودة، ولا ينجو من هذا القانون سوى اللاعب الذي سقط أرضا، وكان من اعتدى عليه قد تلقى بطاقة صفراء أو حمراء.

هناك بعض الدوريات باشرت تجسيد بعض هذه القوانين في ملاعبها، ولكنها بدأت بالمراحل، لكن اللاعبين عليهم أخذ نظرة عنها خاصة أولئك المعنيين بالرياضة.

وأعطت منافسات كأس العالم في تاريخها، الرغبة في تغيير بعض قوانينها، ففي مونديال 1982 خلال مباراة البرازيل أمام إيطاليا التي عادت لهذا الأخير، أضاع الحارس الأسطورة الإيطالي دينو زوف 13 دقيقة كاملة من إعادة زملائه الكرة إليه، فتم منع لمس الحارس الكرة بيديه إذا جاءته من زميل له، وتواصل “الفيفا” صيد الكثير من الأمور السلبية في عالم كرة القدم، وتوقيف بعض المسرحيات التي يقوم بها بعض اللاعبين والحراس، التي منحت الانتصارات لمن لا يستحقها.