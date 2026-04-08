-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

نحو إيطاليا.. شحن 22 ألف طن من قضبان الصلب من ميناء عنابة

الشروق أونلاين
  • 94
  • 0
مؤسسة ميناء عنابة
جانب من عملية تحميل الشحنة

تتواصل بميناء عنابة عملية شحن 22 ألف طن من قضبان الصلب على متن الباخرة “FLORA”، لفائدة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، الموجهة للتصدير نحو دولة إيطاليا في إطار دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الدولية.

وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات بالموانئ الوطنية وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”.

وفي هذا السياق، سخّرت مؤسسة ميناء عنابة كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان معالجة الشحنة في أفضل الظروف، مع تقديم التسهيلات الضرورية للمتعامل الاقتصادي، قصد تسريع وتيرة الشحن وضمان مغادرة الباخرة في أقصر الآجال الممكنة.

وتؤكد المؤسسة من خلال هذه العملية التزامها الدائم بمرافقة ودعم الصادرات الوطنية، مبرزة قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

مقالات ذات صلة
توسعة جديدة بـ” فيات الجزائر” لرفع الإنتاج إلى 135 ألف سيارة سنويّا

توسعة جديدة بـ” فيات الجزائر” لرفع الإنتاج إلى 135 ألف سيارة سنويّا

7 إجراءات لإنقاذ أصحاب مؤسسات الشباب المتعثرة!

7 إجراءات لإنقاذ أصحاب مؤسسات الشباب المتعثرة!

مفاوضات جزائرية موريتانية لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي يشمل 20 منتجا

مفاوضات جزائرية موريتانية لإبرام اتفاق تجاري تفاضلي يشمل 20 منتجا

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات

عجال يترأس اجتماعًا لبحث ملفات تسيير القطاع

عجال يترأس اجتماعًا لبحث ملفات تسيير القطاع

تنظيم المؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية بهذا التاريخ

تنظيم المؤتمر الإفريقي للتصدير والخدمات اللوجستية بهذا التاريخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد