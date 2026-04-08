نحو إيطاليا.. شحن 22 ألف طن من قضبان الصلب من ميناء عنابة

تتواصل بميناء عنابة عملية شحن 22 ألف طن من قضبان الصلب على متن الباخرة “FLORA”، لفائدة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، الموجهة للتصدير نحو دولة إيطاليا في إطار دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتوج الوطني في الأسواق الدولية.

وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات بالموانئ الوطنية وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”.

وفي هذا السياق، سخّرت مؤسسة ميناء عنابة كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان معالجة الشحنة في أفضل الظروف، مع تقديم التسهيلات الضرورية للمتعامل الاقتصادي، قصد تسريع وتيرة الشحن وضمان مغادرة الباخرة في أقصر الآجال الممكنة.

وتؤكد المؤسسة من خلال هذه العملية التزامها الدائم بمرافقة ودعم الصادرات الوطنية، مبرزة قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.