نحو رفع منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية إلى 80 بالمائة

التزم، محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، بالتدخل لدى السلطات العمومية لرفع منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية، بشكل مستعجل وبقيمة مالية معتبرة.

قال رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب، عقب اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية، بأن نقابتهم اقترحت رفع المنح المثبتة في الراتب الشهري من خلال مضاعفة “منحة التأهيل” والتي تصرف بنسبة 40 بالمائة و45 بالمائة من الراتب الرئيسي، ورفع المنحة “الجزافية التعويضية” IFC بـ5000دينار، مع مضاعفه منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية وجعلها عند نسبة 80 بالمائة والمقدرة في الوقت الراهن بـ15بالمائة من الراتب الرئيسي.

والتزم وزير التربية بالتدخل لدى الحكومة، لرفع منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية بصفة مستعجلة، على اعتبار أن هذه المنحة خاصة بقطاع التربية، فيما أكد على أن باقي المنح سيفتح النقاش حولها مستقبلا بعد مراجعة نظام المنح والتعويضات، ومراجعة القانون الأساسي للقطاع.

س. ع