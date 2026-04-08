نحو غياب عبدلي عن المونديال

يعاني من نقص المشاركة ومن إصابة

يواجه اللاعب الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، شبح الغياب إلى نهاية الموسم الجاري، ما يعني تضييعه حلم المشاركة مع “الخضر” في مونديال 2026.

وشارك عبدلي بديلا، الأحد الماضي، في مباراة ناديه أولمبيك مارسيليا وموناكو، عند الدقيقة الـ 89، ولمس الكرة 10 مرات ونجح في كل تمريراته خلال دقائق قصيرة على أرض الملعب، لكنه اضطر لمغادرتها وهو مصاب.

ووفقا لما أكده موقع “فوت ميركاتو” نقلا عن صحيفة “لابروفانس” فقد كان عبدلي، يعرج وهو يتجه نحو حافلة الفريق.

ومن المقرر، أن يجري الدولي الجزائري الفحوص اللازمة، لتحديد مدى خطورة الإصابة. إلا أن الصحافة الفرنسية أكدت إمكانية غيابه عن اللقاءات القادمة لمارسيليا. وأشارت نفس المصادر، إلى أن عبدلي، يعاني من إصابة على مستوى الكاحل، وهو ما يجعله بحاجة إلى راحة طويلة.

وتحصل عبد اللي على دعم كبير من مدربه السابق في نادي لوهافر، أوزفالد تانشو، الذي أكد أن اللاعب الجزائري يمتلك مؤهلات تسمح له بالتألق في المستوى العالي، عندما تكون الظروف مهيأة لذلك.

تانشو، وفي تصريحات لقناة “يوروسبورت”: “محيط مارسيليا صعب جداً، عبدلي لن يختبئ، إنه ليس هذا النوع من اللاعبين، أنا واثق بأنه سيرفع التحدي”.

وأضاف: “الأمر الذي يصعب عليه مهمته هو محيط مارسيليا، في مباراة الكأس أمام تولوز، كان قادراً على التدارك، ولكن المدرب استبدله سريعاً، خاصة بعد نيله إنذارا مبكرا”.

وواصل: “أتفهم موقفه، عندما تضيع كرتين متتاليتين، وتكون في مستوى عبدلي، فإن ذلك يظهر في الواجهة سريعاً، خاصة عندما تكون صفقة جديدة في نادٍ يعرف ضغطاً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً”.