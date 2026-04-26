نشرية خاصة: أمطار غزيرة 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق اهراس، قالمة، ام البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، مستغانم، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، ورقلة، المنيعة.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من صبيحة اليوم الأحد إلى غاية صبيحة يوم الإثنين.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر ولايات: الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة.