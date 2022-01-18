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رياضة

نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

علي بهلولي
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نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس، الثلاثاء، لِإصابة خطيرة أنهت موسمه الرياضي قبل الآوان.

جاء ذلك خلال خوض محمد فارس للحصّة التدريبية مع زملائه في فريق تورينو، وكما ذكرته إدارة النادي الإيطالي.

وأُصيب المدافع الجزائري بِتمزّق الأربطة الصليبية على مستوى الركبة اليمنى، وسيُجرى عملية جراحية في الأيّام القليلة المقبلة، وانتهى موسمه قبل الآوان. استنادا إلى المصدر ذاته.

وقالت إدارة نادي تورينو إنها تأمل الشفاء لِمحمد فارس، والعودة قويا لِهذا المدافع إلى الميادين عند انطلاق الموسم المقبل.

وكان محمد فارس قد انضمّ في الأيام القليلة الماضية إلى فريق تورينو، مُعارا لِستّة أشهر، مع إمكانية شراء العقد في الصيف المقبل.

وتابع محمد فارس من دكّة البدلاء مباراة فريقه الجديد تورينو والمضيف نادي سامبدوريا، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الإيطالية، عصر السبت الماضي.

وقبل هذه الإصابة الخطيرة، اصطدم محمد فارس بِالمشكل نفسه 5 مرّات منذ صيف 2019. آخرها كانت بِتاريخ أكتوبر الماضي، وأبعدته عن الميادين لِمدّة أكثر من شهرَين، وحرمته من خوض “كان” الكاميرون 2022 مع المنتخب الوطني الجزائري.

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