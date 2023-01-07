هالة إعلامية فرنسية بسبب التحاق غويري وعوار بـ “الخضر”!

تصريحات رئيس الفاف حركت "اللوبي الفرنسي"

أحدثت التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، جهيد زفيزف، بخصوص إمكانية التحاق بعض اللاعبين “الفرانكوـ جزائريين” بصفوف المنتخب الوطني، في صورة متوسط ميدان نادي ليون حسام عوار ومهاجم نادي ستاد رين أمين غويري، ضجة كبيرة من طرف الإعلام الفرنسي، الذي سارع لتكذيب والتشكيك في ما قاله المسؤول الجزائري.

ساعات قليلة فقط كانت كافية لتثير تصريحات رئيس الفاف، جهيد زفيزف زوبعة حقيقية في فرنسا، التي يرتقب أن تعرف في الأيام القليلة القادمة تطورات أخرى وربما الكثير من المفاجآت، لاسيما بعد تكذيب أمين غويري تفاوضه مع الاتحاد الجزائري، وما قاله محيط حسام عوار بشأن عدم استقرار الأخير على قرار نهائي.

ولم تنتظر الصحافة الفرنسية كثيرا لتخوض في القضية، حيث استغلت في نفس اليوم تواجد غويري في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة فريقه لتحرجه بالسؤال عن حقيقة اختياره اللعب للجزائر، ما يؤكد حساسية هذا الملف بالنسبة للمستعمر القديم.

ويستشف من التحرك السريع للإعلام الفرنسي للتأكد من حقيقة استفادة المنتخب الوطني من الموهبتين الصاعدتين، غويري وعوار، الحرب الخفية لـ “اللوبي الفرنسي” على كل ما هو جزائري، حتى وإن كان مجرد انضمام لاعبين شابين إلى المنتخب الوطني قد لا يحتاج لهما منتخب “الديوك” أصلا.

وبالرغم من أن رئيس الفاف لم يؤكد رسميا التحاق عوار ولم يستعمل كلمة تفاوض مع غويري وإنما أشار إلى أن الملف في الطريق الصحيح، إلا أن الصحافة الفرنسية سارعت إلى إبراز المسألة، والرد على تصريحات رئيس الاتحاد الجزائري، الذي قد يكون من الضروري بالنسبة له الرد بدوره على ما قاله غويري.

واستغلت الصحافة الفرنسية وجود أمين غويري خلال الندوة الصحفية التي سبقت مباراة ستاد رين ونادي بوردو لحساب الدور الـ32 من كأس فرنسا، لتستفسر عن حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد الجزائري، وكان رد مهاجم المنتخب الفرنسي تحت 23 عاما مغايرا لتصريحات رئيس الاتحاد الجزائري، حيث نفى تفاوضه، رغم اعترافه بعدم اتخاذ قراره النهائي بشأن تمثيل المنتخب الوطني.

في نفس اليوم أيضا، خرجت أيضا تقارير صحفية أخرى تشكك في اتخاذ حسام عوار لقراره الأخير بالالتحاق بصفوف كتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي، بطريقة تؤكد محاولة الضغط على اللاعبين من أصول جزائرية للابتعاد عن منتخب أجدادهم، وهي حرب يقف وراءها الاتحاد الفرنسي الذي سبق له القيام بمثل هذه الممارسات عن طريق بعض وسائل الإعلام، على غرار ما فعله منذ سنوات في قضية اللاعب فقير.

يذكر أن رئيس الفاف، جهيد زفيزف قال في تصريحات للإذاعة الوطنية الثالثة، الجمعة، إن المفاوضات جارية مع اللاعب أمين غويري لإقناعه بحمل قميص منتخب الجزائر، فيما أكد أن مسألة انضمام حسام عوار تسير في الطريق الصحيح، وهذا في إطار سياسة الاتحاد الجزائري بضم لاعبين جدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية إلى صفوف المنتخب الوطني.