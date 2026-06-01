هذا أكبر لاعب جزائري في تاريخ المونديال وأصغر زميل له

علي بهلولي
يستعدّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، لِخوض خامس مشاركة له في منافسة كأس العالم.

ويُجرى المونديال بِأمريكا والمكسيك وكندا، في فترة ما بين الـ 11 من جوان الحالي والـ 19 من جويلية المقبل.

ويُعدّ المهاجم رفيق صايفي أكبر لاعب مثّل ألوان “الخضر” في كأس العالم، حيث حضر وقائع نسخة جنوب إفريقيا التي انطلقت في الـ 11 من جوان 2010، وهو بِعمر 35 سنة و124 يوم. وكان حينها يرتدي زي نادي إيستر الفرنسي. أما الآن، فهو يدرب المنتخب الوطني الأولمبي.

ويأتي خلفه في المركز الثاني، الجناح رياض محرز الذي سيلعب في الطبعة المقبلة بِعمر 35 سنة و110 يوم. وهو لاعب ينشط في فريق الأهلي السعودي.

ويتموقع ثالثا المدافع عيسى ماندي، الذي سيحضر فعّاليات المونديال المقبل بِعمر 34 سنة و232 يوم. وهو لاعب محترف في نادي ليل الفرنسي.

وبِالمقابل، يُعدّ متوسط الميدان نبيل بن طالب أصغر لاعب جزائري شارك في المونديال، حيث خاض طبعة البرازيل التي انطلقت في الـ 12 من جوان 2014، وهو يبلغ من العمر 19 سنة و200 يوم. وحينها كان يرتدي زي نادي توتنهام الإنجليزي.

ويأتي خلفه في المركز الثاني، صانع الألعاب رياض بودبوز الذي شارك في استحقاق جنوب إفريقيا بِعمر 20 سنة و118 يوم. وحينها كان يرتدي زي نادي سوشو الفرنسي.

ويتموقع ثالثا متوسط الميدان الهجومي إبراهيم مازة، الذي سيلعب في المونديال المقبل بِعمر 20 سنة و199 يوم. وهو محترف بِنادي بايرن ليفركوزن الألماني.

ويشترك محرز وماندي وبن طالب في مشاركتهم في كأس العالم 2026، لِثاني مرّة في تاريخ كل لاعب.

