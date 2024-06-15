هذا ما ستفعله “سيال” لضمان التزويد بمياه الشرب خلال أول أيام العيد

سطّرت شركة المياه والتطهير “سيال” برنامجا خاصا لتزويد سكان ولايتي الجزائر وتيبازة بكميات إضافية من مياه الشرب، خلال أول أيام عيد الأضحى.

حيث يستهلك السكان من المياه، في مدة 4 أو 5 ساعات من هذا اليوم، ما يستهلكونه في مدة 24 ساعة من سائر الأيام العادية في فصل الصيف.

من أجل ذلك، تمّ ملء كل خزّانات المياه التي تزوّد سكان الولايتين بالمياه، منذ 4 أيام. مع توجيه كميات إضافية من السدود، حسب ما أوضحه وزير الريّ طه دربال.

وقال دربال في تصريح للتلفزيون العمومي:”حتى يصل المورد المائي لكلّ المواطنين في نفس الوقت، تمّ اتخاذ إجراءات احترازية، بتجنيد فرق التدخّل بنظام المداومة على مدار الساعة”.

ويهدف هذا إلى ضمان التدخّل في أقصر وقت لإصلاح أي أعطاب محتملة في قنوات التزويد بمياه الشرب، يضيف الوزير.