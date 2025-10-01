هذا ما سيتطرق إليه فلاديمير بيتكوفيتش في ندوته الصحفية الخميس

حسم التأهل.. مشكل الإصابات والوجوه الجديدة

سيعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية الخميس بداية من الساعة الثالثة زوالا، بقاعة المؤتمرات «محمد صلاّح» لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بحسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في بيان لها على موقعها الرسمي للكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لمبارتي الصومال وأوغندا، في ختام تصفيات كأس العالم، وستدور الأسئلة عموما حول إصابات اللاعبين والأسماء الجديدة وهل سيجدد الثقة في بعض الذين تراجع مستواهم…

يكشف اليوم الناخب الوطني بيتكوفيتش عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمبارتين التصفويتين المؤهّلتين لكأس العالم 2026، أمام الصومال يوم 9 أكتوبر 2025 بملعب ميلود هدفي بوهران بداية من الساعة الخامسة مساء، وأمام أوغندا يوم 14 أكتوبر 2025 بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو” في نفس التوقيت.

ومن بين أهم المواضيع التي سيتطرق لها الناخب الوطني مشكل حراسة المرمى مع تراجع مستوى الحارس قندوز، وهو ما قد يجبر الناخب الوطني على تشديد اللهجة معه ليكون في المستوى في مباراتي الصومال وأوغندا، وهل سيستدعي لوكا زيدان للمباراتين وإمكانية إشراكه فيهما، وهو الذي غيّر جنسيته الرياضية مؤخرا، ليكون حلاّ من الحلول مستقبلا، غير أن حارس غرناطة لا يملك أي خبرة أفريقية ولا انسجاماً مع اللاعبين الآخرين ومشاركته في موعد مهم لتأمين التأهل إلى المونديال يبدو مستبعداً جداً، وقد يكون ذلك بعد ضمان التأهل.

أضافة إلى مشكل حراسة المرمى، هناك معضلة الإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين، على غرار ريان آيت نوري وحسام عوار وهشام بوداوي آخر الملتحقين بكتيبة المصابين، ويعاني لاعب المان سيتي آيت نوري منذ مدة من الإصابة ولم يشارك في مباراتي بوتسوانا وغينيا، وقد يستمر غيابه لعدم اتضاح موعد عودته مع مانشستر سيتي، في حين أصيب حسام عوار مع الاتحاد، ولم يحدد بعد موعد استئنافه التدريبات والمنافسة، وهشام بوداوي الذي تعرض الأحد الماضي إلى إصابة مع نيس الفرنسي، ولم يتم تحديد درجة خطورة إصابتهما لحد الساعة، غياب هؤلاء قد يجبر المدرب الوطني على اللجوء إلى حلول أخرى وإلى لاعبين متواجدين في القائمة الموسعة.

كما سيجيب المدرب الوطني عن بعض أسئلة الزملاء، خاصة وأنه لا يعتمد على بعض المتألقين مع أنديتهم مثل أنيس حاج موسى وإبراهيم مازا وبدر الدين بوعناني ومنصف بقرار وإيلان قبال، وهل سيستدعي الناخب الوطني بن ناصر العائد إلى المنافسة مع فريقه الجديد دينامو زغرب، وهل ستكون هناك أسماء جديدة ستتقمص ألوان الخضر لأول مرّة ومواضيع أخرى سيكشفها الناخب الوطني.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة التصفوية الإفريقية السابعة، برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه المباشرين، أوغندا والموزمبيق. وقد بات “الخضر” بحاجة لثلاث نقاط فقط لكسب تأشيرة التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، المقررة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.