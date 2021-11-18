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الجزائر

هذا ما قاله الناطق باسم اللجنة العلمية عن الموجة الرابعة لكورونا

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله الناطق باسم اللجنة العلمية عن الموجة الرابعة لكورونا

أكد الناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا البروفيسور جمال فورار، أن الجزائر لم تدخل بعد في الموجة الرابعة من الوباء، لكنها تبقى محتملة.

وقال فورار إن الوضعية الصحية في الجزائر مستقرة ولسنا في موجة رابعة ولكنها تبقى محتملة، مشيرا إلى أنه لم يتم تجاوز 150 حالة يوميا.
وبالنسبة لوضعية المستشفيات أوضح الناطق باسم اللجنة العلمية أن المصالح الاستشفائية مفتوحة بصفة عادية لجميع المرضى من غير الكوفيد.

وأضاف أنه في حال تسجيل مؤشرات الموجة الرابعة فسيتم تخصيص جميع المصالح لاستقبال مرضى كورونا كما تم العمل به خلال الموجات السابقة.

بن بوزيد: علينا الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وفي 14 نوفمبر 2021، دعا وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، إلى الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة، مشيرا إلى أن التلقيح هون الحل لتجاوز الأزمة الوبائية.

وأضاف بن بوزيد، الأحد، في ندوة صحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكري أن “الجزائر استطاعت تجاوز الجائحة خلال الموجات السابقة وعلينا الاستعداد لموجة رابعة محتملة”، مضيفا أن المساعي اليوم تتجه نحو مضاعفة التحسيس بضرورة التوجه نحو مراكز التلقيح خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة.

كما قال بن بوزيد، أنه تم تسجيل العديد من الإصابات بالسكري الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اليوم مناسبة لإحياء اليوم العالمي لداء السكري وتحسيس المواطنين وحثهم على التلقيح لتفادي مضاعفات داء السكري.

وأشار بن بوزيد إلى أن توقعات المنظمة العالمية للصحة تشير إلى أن عدد المصابين بالسكري هو 520 مليون شخص عبر العالم.

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