هذا ما قاله مدرب برشلونة بعد الهزيمة أمام أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

أكد مدرب نادي برشلونة، الألماني هانزي فليك، أن فريقه لن يستسلم، مضيفا أن مباراة الإياب ستكون فرصة من أجل تدارك الهزيمة وتحقيق التأهل.

وخسر نادي برشلونة على ملعبه أمام أتلتيكو بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات له عقب الهزيمة غير المتوقعة، تمسك هانزي فليك بالأمل، وقال: “خسرنا بهدفين، ولكن لدينا فرصة جيدة في مدريد، لن نستسلم طالما أن هناك فرصة .. نؤمن بحظوظنا في الفوز، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني رغم النقص العددي في صفوفنا”.

وتحدث فليك عن اللقطة التي طرد على إثرها مدافع برشلونة كوبارسي في الدقيقة 45: “لا أعرف، ولست متأكدا أن كوبارسي لمس مهاجم أتلتيكو مدريد، لقد كانت الكرة خلفه”.

وحول اللقطة التي لمس فيها لاعب أتلتيكو الكرة في ركلة المرمى، أضاف المدرب الألماني: “عندما لمس لاعب أتلتيكو مدريد الكرة في ركلة المرمى، كانت حالة واضحة، فلماذا لم يتم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد؟ .. لا أفهم لماذا لم يلجأ الحكم لتقنية الفيديو في هذه الحالة التي تكون عادة ركلة جزاء وبطاقة صفراء ثانية أي طرد لاعب من المنافس”.

ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب، بمعقل نادي أتلتيكو مدريد.