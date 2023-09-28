هذا ما قاله وزير الدفاع الإيطالي عقب لقائه الرئيس تبون

جانب من الاستقبال

شدد وزير الدفاع الإيطالي، قويدو كروزيتو، على “ضرورة” تعزيز التعاون مع الجزائر في العديد من المجالات.

وقال الوزير الإيطالي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “كانت لنا محادثات ودية ومثمرة، حيث شددنا على ضرورة تعزيز التعاون بين إيطاليا والجزائر بهدف تكريس الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وكذا في منطقة الساحل”.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي: “سنعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي” مضيفا أن “إيطاليا مقتنعة بأن الجزائر شريك استراتيجي في إفريقيا”.

وتابع يقول: “لأجل تحقيق المزيد من الاستقرار في القارة الإفريقية في الأشهر القادمة، سنعمل على إعداد مخطط عمل لمجابهة التحديات التي يواجهها بلدانا”.

وأبرز الوزير الإيطالي أن البلدين “اتفقا على تطوير التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائرية والإيطالية”, مضيفا أن “هدفنا الرئيسي يتمثل في تحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار في إفريقيا ووفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا محاربة الإرهاب”.

“نحن هنا في الجزائر لتكريس “مخطط ماتي” للتنمية في إفريقيا الذي أعدته رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, السيدة جورجيا ميلوني”

وقي الأخير، أكد وزير الدفاع الإيطالي أنه نقل للرئيس تبون “تحيات الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني”.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

والأربعاء 27 سبتمبر 2023، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي ڤويدو كروزيتو، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء حسب بيان الرئاسة “رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي”.

بالإضافة إلى “المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو”.

ويقوم وزير الدفاع الإيطالي ڤويدو كروزيتو، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث تمّ أيضا استقباله من قبل الفريق أول الشعيد سنقريحة.

وتناول رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الإيطالي “التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة”.

كما استعرضا “مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك”.