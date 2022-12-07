هذا موعد الإعلان عن نتائج إحصاء السكان في الجزائر

سيعلن عن النتائج النهائية لإحصاء السكان في الجزائر بداية من منتصف شهر مارس 2023 المقبل. حسب ما أعلن عنه بيان اجتماع الحكومة يوم الأربعاء.

وقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، لدراسة عروض ومشاريع في عدّة قطاعات. من بينها “حصيلة تنفيذ عملية الإحصاء العام السادس للسكان”.

وجاء في عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات في الاجتماع، أنّ النتائج الأولية لهذا الإحصاء، ستعلن بعد 3 أشهر من انتهاء عملية جمع البيانات بحلول منتصف جانفي 2023.

في حين ينتظر أن تكون النتائج النهائية للإحصاء، متاحة بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء عملية الإحصاء. علما أن هذه العملية قد أجريت في الفترة ما بين 25 سبتمبر و16 أكتوبر 2022.