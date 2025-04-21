هذه أهمية معرض التجارة الإفريقية بالجزائر سبتمبر المقبل

مدير فرعي بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات:

أكد الهواري عبد اللطيف، مدير فرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية المقررة في الجزائر بدءا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، فرصة للشركات الجزائرية للتغلغل أكثر في القارة الإفريقية، في وقت لا تتجاوز فيه الصادرات الجزائرية نحو القارة نسبة 10 بالمائة.

وقال الهواري، خلال استضافته، الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن الجزائر تسعى لاستغلال هذه المناسبة الاقتصادية والتجارية البارزة للحصول على نسب من العقود والاتفاقيات المالية والتجارية والاستثمارية المتوقع إبرامها خلال هذه التظاهرة، والمقدّرة من قبل بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بحوالي 44 مليار دولار.

وأضاف المتحدث، أن هذه القمة الاقتصادية رفيعة المستوى والشأن بامتياز، وهي تحظى بعناية فائقة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي خصّص لها جانبا من الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الأخير، أين شدّد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للدول الإفريقية المشاركة، الأعضاء في “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” التي دخلت حيّز التنفيذ في الفاتح جانفي 2021، باعتبارها أحد المشاريع الرئيسية لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.

وأشار الهواري إلى أن “التحضيرات لهذا الموعد الاقتصادي والتجاري انطلقت مباشرة بعد الإمضاء على اتفاقية شرف الفوز بالاحتضان في الـ15 أفريل من سنة 2024 ومباشرة بعد ذلك، بادرت السلطات العليا في البلاد إلى إنشاء لجنة وزارية رفيعة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية وبمشاركة الهيئات المعنية، بما فيها مصالح الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، للإشراف على تحضير مختلف الجوانب المرتبطة بهذه التظاهرة، وهي تعمل بخطى حثيثة لتحضير أفضل الظروف لاستقبال ما يقرب عن ألفي عارض وبحضور ومشاركة متوقعة لأكثر من 35 ألف زائر من الخارج .”

وكشف المتحدث عن “تشكيل 08 لجان فرعية مكلفة بعديد المحاور، منها اللجنة المختصة بالمعرض التجاري على مستوى قصر المعارض، ولجنة ثانية تخص منتدى التجارة والاستثمار، وثالثة تعنى بالروابط الإفريقية الإبداعية والبحث والابتكار، ورابعة بتنظيم اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأفارقة، وخامسة تعنى بترتيب اللقاءات بين المتعاملين الأفارقة فيما بينهم، وسادسة تعنى بالمعرض التجاري الافتراضي والبث الحي، وسابعة خاصة بالمؤسسات الناشئة للشباب وثامنة تعنى بتنظيم يوم الأفارقة في المهجر، لإبراز الروابط بين إفريقيا وأبنائها .”

وتابع مسؤول بوزارة التجارة: “نحن نسعى ونراهن على تحقيق أقصى الطموحات وتجاوز النتائج المحققة خلال الطبعات الثلاث المنظمة بدولتين كبيرتين في القارة الإفريقية، وهما جنوب إفريقيا وجمهورية مصر العربية، التي احتضنت طبعتين بعد سحب التنظيم من دولتي كوت ديفوار ورواندا.”

واعتبر “فوز الجزائر بشرف احتضان الطبعة الرابعة لهذه التظاهرة يعكس التزامات الجزائر الاقتصادية والتجارية نحو القارة الإفريقية في إطار خطة التنمية 2063، وإعطاء الدور الريادي والمحوري للجزائر اقتصاديا وتجاريا وماليا لتعزيز المبادلات التجارية البينية مع الدول الإفريقية، الأعضاء في المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة .”

كما “تأتي هذه الطبعة في ظرف جيو-سياسي مهم في ظلّ التحوّلات الدولية والإقليمية، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الروابط والتحالفات والشراكة والتكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية والاستثمارات بين دول القارة”، يضيف المتحدث.

وختم ضيف الإذاعة، أن “المعرض من تنظيم الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة، وكذلك البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وهو أكبر بنك في القارة، وكانت الجزائر انضمت إليه في سنة 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي، وقامت أيضا بإصدار مرسوم رئاسي خلال السنة الجارية 2025 يحدّد مساهمة الجزائر في هذا البنك”.