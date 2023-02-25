هذه أهمّ تصريحات الرئيس تبون في لقائه مع وسائل الإعلام (فيديو)

في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، حول عدّة قضايا وملفات سياسية واقتصادية ودولية.

وقد كشف الرئيس تبون في هذا اللقاء، عن إعادة فتح سفارة الجزائر في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد نحو سنة على تعليق عملها بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

كما أكد الرئيس إسداء وسام الاستحقاق الوطني لأعوان بعثة الإنقاذ الجزائرية الموجّهة إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

أهمّ تصريحات الرئيس تبون في اللقاء:

التوظيف والأجور والقدرة الشرائية:

إدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية قبل ديسمبر 2023، وهي أول عملية توظيف دائم بهذا الحجم في تاريخ البلاد.

صبّ الزيادات المقررة في الأجور قبل شهر رمضان.

لا يوجد تقشف في الاستيراد فيما يخص الاحتياجات اليومية للمواطن. ومنع الاستيراد لا يكون على حساب هذه الحاجيات.

الرقمنة:

منذ ثلاث سنوات وأنا أنادي بالرقمنة، لأنها تساعد على رصد المشاكل وإيجاد الحلول لها، لكن الضبابية أصبحت هدفا بيروقراطيا يختبئ وراءه البعض للاستمرار في الممارسات السابقة، وستعمّم الرقمنة بالإرادة أو القوة.

السيادة:

الجزائر مستهدفة من كافة الجوانب، لأنها دولة لاتقبل الانبطاح. والمواطن الجزائري يفتخر بدولته التي تسير برأسها مرفوعا، بين الأمم.

بعض الأطراف لا تستطيع المواجهة المباشرة، وإنما تلجأ إلى أشكال متعددة، منها المنظمات غير الحكومية التي تتغاضى عن القضايا التي تستحق أن تتدخل فيها، كقتل الأبرياء في فلسطين مثلا.

البنايات غير الشرعية:

لا يتعين الأمر بالهدم مباشرة، فهناك حلول يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار. فلا طرد ولاهدم في فصل الشتاء، لأن هناك وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية.

البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريات. وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية، وتضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية.

من يشيّد بناية غير قانونية على أراضي الدولة سيعاقب، لذلك فقد طلبت من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة.

المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا:

لم تفاجئنا إنجازات بعثة الجزائر للإنقاذ في تركيا وسوريا، لأننا نعرف المهنية التي يتحلى بها رجال الحماية المدنية الجزائرية.

ما فعله أعوان بعثة الإنقاذ الجزائرية لا يمكن مكافأته، لكن أقل شيئ يمنح لهم هو وسام الاستحقاق الوطني.

الأزمة في أوكرانيا:

سنعيد فتح سفارة الجزائر في العاصمة الأوكرانية كييف هذا الأسبوع، وستعلن وزارة الخارجية عن التفاصيل.