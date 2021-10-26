هذه الأجرة الضّخمة التي اقترحتها إدارة الميلان على بن ناصر

رفعت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي أجرة متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، في انتظار قبول الدولي الجزائري للمقترح الجديد من عدمه، والذي يمرّ عبر تجديد العقد.

ويرتبط إسماعيل بن ناصر (23 سنة) مع نادي الميلان بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024. ويتقاضى خلال هذه الفترة راتبا سنويا قيمته 1.98 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي ميلان آسي على بن ناصر تجديد العقد، نظير رفع أجرته إلى مبلغ ضخم يُقدّر بـ 5 ملايين أورو سنويا. كما ذكرته الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لا غازيتا ديلو سبورت” في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

يأتي هذا المُقترح في ظلّ استمرار العروض الفنية الرّاقية للدولي الجزائري، وعدم تناسب أجرته “الهزيلة” مع هذا الأداء الممتاز (مقارنة بِبعض زملائه). فضلا عن ذلك، تتخوّف إدارة فريق “الروسونيري” من إمكانية استجابة إسماعيل بن ناصر لِإغراءات الأندية الأوروبية المُتخمة ماليا، على غرار ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.