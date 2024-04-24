هذه تفاصيل مشروع “بلدنا” القطري لإنتاج الحليب المجفف بالجزائر

بتكلفة 3.5 مليار دولار لاستحداث 5 آلاف منصب عمل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة عن تفاصيل مشروع شركة “بلدنا” القطرية بالجزائر، لإنتاج الحليب المجفف لأول مرة في تاريخ البلاد، والذي سيكون موزعا عبر 3 أقطاب بعدة ولايات، وعلى رأسها أدرار، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

وأوضح شرفة في كلمة له خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية الإطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وشركة بلدنا القطرية لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف، أن هذا المشروع تتجاوز قيمة تجسيده 3.5 مليار دولار، ما سيمكن الجزائر من توفير 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب محلي الإنتاج.

وأضاف شرفة أن المشروع سيكون له دور في تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، وخلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر، والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.

ووفق الوزير شرفة، فإن هذا المشروع المهيكل، الذي سينجز بالشراكة بين بلدنا القطرية والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار، سيجسد على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار، مكونة من ثلاثة أقطاب في الجنوب الجزائري، لاسيما بولاية أدرار.

كما لفت إلى أن كل قطب يحتوي على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب، حيث تبدأ المراحل الأولى للإنتاج في آفاق 2026.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا القطرية، محمد معتز الخياط، أن هذا المشروع في الجزائر هو الأكبر من نوعه للشركة في العالم، باستثمار قدره 3.5 مليار دولار، لإنتاج 194 ألف طن من الحليب المجفف المحلي.

وأوضح مسؤول الشركة القطرية أن المرحلة الأولى من مشروع بلدنا بالجزائر تتمثل في استصلاح مزرعة لإنتاج الأعلاف والثانية بمزرعة تتوفر على 50 ألف رأس من الأبقار الحلوب، إضافة إلى مرافق عالمية وخطوط إنتاج عالمية لإنتاج الحليب المجفف.

وشدد المتحدث على أن “بلدنا” ستستمر في تنمية المنظومة لإنشاء مجمعات بأنحاء البلاد ليصل عدد رؤوس الأبقار بحلول السنة التاسعة إلى 270 ألف رأس من الأبقار الحلوب، وإنتاج 1 مليار و900 ألف لتر من الحليب سنويا.