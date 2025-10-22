هذه رزنامة استلام الطائرات الجديدة لـ”الجوية الجزائرية”

وصول أول طائرة يوم 12 نوفمبر القادم إلى مطار هواري بومدين

بن حمودة: طلبيات اضافية قيد الدراسة وسيتم الاعلان عنها فور تحقيقها

أعلن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن أول طائرة تم اقتناؤها في إطار برنامج تجديد وتوسيع أسطول الشركة ستحط بمطار الجزائر يوم 12 نوفمبر القادم.

في تصريح للصحافة على هامش حفل إطلاق الرحلة الافتتاحية لخط الجزائر-نجامينا نظم بمطار هواري بومدين، أوضح بن حمودة أن وصول طائرة إيرباص A330-900 هذه سيعطي إشارة انطلاق تنفيذ برنامج التجديد المباشر فيه سنة 2023 و الذي يهدف إلى اقتناء 18 طائرة جديدة.

في نفس الشأن، أوضح بن حمودة أن ثلاث طائرات أخرى من نفس الطراز ستعزز الأسطول قبل نهاية 2025 مضيفا أن سنة 2026 ستشهد وصول طائرات A330-900 أخرى موازاة مع الشروع في تسليم طائرات ATR 72-600 المخصصة للشركة الفرعية الجديدة “الخطوط الجوية الداخلية” التي تم إنشاؤها لتعزيز الشبكة الداخلية.

وانطلاقا من سنة 2027، ستشرع الخطوط الجوية الجزائرية أيضا باستلام طائراتها من طراز Boeing 737 Max-9 في حين توجد طلبات أخرى قيد الدراسة بهدف “تسريع زيادة الطاقة الاستيعابية و تطوير الشبكة”.

كما أكد الرئيس المدير العام للشركة انه “كلما عززنا إمكانياتنا، كلما تمكنا من توسيع شبكتنا بشكل منظم وفعال” مذكرا بأن إستراتيجية التوسع تندرج في إطار تخطيط “تدريجي و مدروس”.

وفيما يتعلق بتطوير الشبكة، أشار المتحدث إلى أن الشركة بصدد توسيع مجال رحلاتها لتشمل عدة وجهات إفريقية تماشيا مع السياسة الوطنية لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في القارة.

وقد أكد بن حمودة أن الخط الجديد “الجزائر-نجامينا” الذي أُطلق الثلاثاء لدليل على ذلك موضحا أن هذا الخط سيربط العاصمتين الجزائرية و التشادية مرتين في الأسبوع عبر مدينة دوالا (الكاميرون) قبل تمديده إلى أديس أبابا بدءا من الخريف القادم ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى أربع رحلات أسبوعية.

في نفس السياق، أعلن بن حمودة قائلا “نعتزم بشكل عام مضاعفة عدد الوجهات الإفريقية التي تغطيها الخطوط الجوية الجزائرية قبل سنة 2028 لتصل إلى حوالي عشرين وجهة” مشيرا إلى مشاريع افتتاح خطي ليبرفيل و لواندا.

وعلى المستوى الدولي، سيتم إطلاق خطوط جديدة في الأسابيع المقبلة. و يتعلق الأمر بخط روتردام (هولندا) بوتيرة رحلتين أسبوعيا و قوانغتشو ( الصين) برحلة واحدة أسبوعيا.

كما تتضمن خطة تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعزيز الخطوط نحو بكين والدوحة ومصر وتركيا، بالإضافة الى مشاريع موسمية نحو جنوب شرق آسيا التي هي قيد الدراسة للصيف المقبل ، فضلا عن توسيع الشبكة نحو كندا مع توسيع محتمل للرحلات الى ما وراء مونتريال.

وأكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن التوسع الدولي لن يكون على حساب الشبكة الداخلية أو دورها كشركة مواطنة، لاسيما تجاه الجالية الجزائرية في الخارج.

وذكر أن “الخطوط الجوية الجزائرية قامت بنقل افراد الجالية الجزائرية في الخارج لعدة عقود وستواصل القيام بذلك في أفضل الظروف”، مضيفا أن الشركة تظل ملتزمة “بمرافقة تنمية المناطق الشمالية والجنوبية للوطن، و كذا السياحة المحلية”.

وأوضح ان انشاء الفرع “الخطوط الجوية الداخلية” وطلبية اقتناء 16 طائرة من طراز ATR 72-600 يجسدان هذه الرغبة في دعم الاتصال الداخلي ومرافقة المشاريع الاقتصادية الاقليمية.

للتذكير، فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت سنة 2023 برنامجا لتجديد أسطولها من خلال اقتناء ثماني طائرات من طراز Boeing 737 MAX-9 وثماني طائرات أخرى من طراز Airbus A330-900، قبل أن تزيد مؤخرا طلبيتها الى عشر طائرات من العلامة الأوروبية.

كما يتعلق الامر ايضا بطلبية اخرى لاقتناء 16 طائرة من طراز ATR 72-600 في سنة 2025 من أجل تعزيز الشبكة الداخلية.

وتتضمن خطة عمل الخطوط الجوية الجزائرية، التي تمتد حتى سنة 2035، عمليات اقتناء جديدة في السنوات القادمة لتلبية الطلب المحلي والدولي بشكل أفضل.

وخلص الرئيس المدير العام بالقول “نحن نعمل على عدة مشاريع طلبيات اضافية، التي ستتبلور قريبا وسيتم الاعلان عنها فور تحقيقها”.