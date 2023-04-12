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تحسّبا لعيد الفطر

هذه قائمة مكاتب بريد الجزائر المفتوحة “ليلا” في العاصمة

الشروق أونلاين
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هذه قائمة مكاتب بريد الجزائر المفتوحة “ليلا” في العاصمة
أرشيف
بريد الجزائر

كشفت ولاية الجزائر يوم الأربعاء عن قائمة مكاتب بريد الجزائر المعنية بالعمل في الفترة الليلية،  في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

القائمة تضمّ 68 مكتبا للبريد، موزّعة على مناطق شرق وغرب ووسط الولاية، شرعت في فتح أبوابها أمام الزبائن في سهرات رمضان، بداية من الثلاثاء.

وأعلن بريد الجزائر يوم الأحد، عن فتح معظم مكاتبه عبر الوطن في الفترة الليلية، لتمكين الزبائن من الخدمات البريدية قبيل عيد الفطر.

وسيتمّ فتح مكاتب بريد الجزائر ابتداء من يوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، في الفترة المسائية، التي تنطلق من الساعة التاسعة والنصف 21:30، وتستمرّ إلى الحادية عشر والنصف 23:30.

وتفتح مكاتب بريد الجزائر أبوابها للزبائن منذ بداية شهر رمضان، بين يومي السبت والخميس، من الثامنة والنصف 8.30، إلى تمام الخامسة 17.00. وهذا بالنسبة للمكاتب التي تعمل بنظام التناوب في شمال البلاد.

وفي جنوب البلاد، تكون المكاتب التي تعمل بنفس النظام متاحة بين السابعة 7:00 صباحا، والثالثة 15.00 زوالا، حسب المواقيت الرسمية للمؤسسة.

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