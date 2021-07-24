هذه معدلات التنافس على اختيار التخصّصات الجامعية

حسب المنشور التوجيهي للناجحين الجدد في البكالوريا

15 فما فوق للترتيب في دخول الشعب الطبية

مستويات عالية بالمدارس العليا للأساتذة والأقسام التحضيرية

المعالجة الآلية للرغبات ستفصل في المعدلات الوطنية المقبولة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعدل الأدنى للترتيب الوطني للتوجيه للتكوين في العلوم الطبية بـ15، في حين سيتم اعتماد معدل 16 كحد أدنى لدخول كل من المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الصناعي بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، فيما تم اشتراط معدلات المشاركة في الترتيب ما بين 14 و13 للتوجيه نحو المدارس العليا والأقسام التحضيرية في عدة تخصصات ذات التسجيل الوطني، ومعدل ما بين 12 و14 كحد أدنى للترتيب لدخول المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات، فيما سيتم تحديد المعدلات المقبولة وطنيا عبر المعالجة الآلية للرغبات.

14 ميدانا في التعليم العالي حسب شعب البكالوريا

ويمكن لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 حسب الشعب المنتمين إليها والمعدلات المحصل عليها، التسجيل في 14 ميدانا في التعليم العالي والتي تتفرع إلى شعب وتخصصات، وعدة مسارات مختلفة للتكوين، ومنها تكوين في ليسانس “ال أم دي” الذي تضمنه الجامعات والمراكز الجامعية المختلفة (بكالوريا + 3 سنوات)، حيث تنقسم إلى: تكوين ذي تسجيل محلي أو جهوي مبني انطلاقا من تكوين قاعدي مشترك لميدان أو شعبة متبوع بتخصص يتم اختياره حسب ترتيب يراعي الاستحقاق، وشعبة ذات تسجيل وطني تسمح بالالتحاق مباشرة بميدان أو شعبة تتضمن تخصصا واحدا أو تتفرع إلى أكثر من تخصص .

تكوينات ذات طابع مهني في قطاع الخدمات والتجارة

وتمنح الوزارة للطلبة الجدد خيار التوجيه نحو تكوينات ذات طابع مهني وهذا في إطار الربط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والمهني، حيث يتم ضمانها في أقسام أو في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، وتبنى هذه التكوينات بالشراكة مع القطاعات الاقتصادية، حيث تمنح لخريجيها إمكانية الحصول على كفاءات أكاديمية ومهنية تجعل منهم عمليين مباشرة، حيث تلبي احتياجات قطاع الخدمات “خدمات، تجارة”، والقطاع الثانوي “التحويل، إنتاج السلع”، إذ تشكل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة مخصصة حصريا لتكوينات انطلاقا من بكالوريا + ثلاث سنوات.

وتقدم عدد من مؤسسات التعليم العالي ماستر ذو مسار مدمج لليسانس وهي (بكالوريا + خمس سنوات يتوج بشهادتي الليسانس والماستر)، ويوافق تخصصا معينا منذ التسجيل الأول ونجده خاصة في تخصصات الهندسة بفروعها، كما يمكن للطلبة الحائزين على بكالوريا بمعدلات جيدة الدخول للأقسام التحضيرية التي يدرس فيها الطالب سنتين تتوج بمسابقة وطنية للالتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا، كما يمكن للطلبة الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة والتي تضمن تكوينا للمكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية.

وكشف المنشور التوجيهي الخاص بالطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا دورة جوان 2021، عن شروط الالتحاق بعدة تخصصات حسب شعبة البكالوريا والمعدل المحصل عليه، حيث ترتبط التوجيهات بالمقاعد البيداغوجية المتوفرة والمعدل الوطني الترتيبي لعدة تخصصات، ويمكن أن تعرف عدة تخصصات ولاسيما العلوم الطبية ومختلف المدارس العليا ارتفاعا في معدلات القبول نظرا لارتفاع عدد الحاصلين على بكالوريا بمعدلات من 16 فما فوق.

14 فما فوق للالتحاق بتخصص المحروقات

ويشترط من أجل المشاركة في الترتيب للالتحاق بتخصص المحروقات ذي التسجيل الوطني بجامعة بومرداس أن يكون المعدل العام المحصل عليه يساوي أو يفوق 14 من20 والحصول على علامة تفوق 10 في الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية والأولوية لشعبتي الرياضيات وتقني رياضي، ثم علوم تجريبية، ونفس الشروط بالنسبة لتخصص صناعات بيتروكميائية بجامعة سكيكدة، ومحروقات تخصص تنقيب، وإنتاج وميكانيك الورشات بجامعة ورقلة.

تخصص إلكترونيك باللغة الإنجليزية بجامعة بومرداس

ويبرز من خلال المنشور التوجيهي تجاه الجامعة الجزائرية للتدريس باللغة الانجليزية، حيث سيتابع الطلبة الذين يختارون تخصص إلكترونيك بجامعة بومرداس تعليمهم باللغة الإنجليزية، وهو تخصص ذو تسجيل وطني، يكون الترتيب فيه على أساس المعدل الموزون، حيث يشترط أن يكون المعدل الحسابي ما بين مادتي الرياضيات والفيزياء يساوي أو يفوق 14 بالنسبة للحائزين على بكالوريا في شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، ويساوي أو يفوق 15 لحائزي بكالوريا شعبة علوم تجريبية.

معدل يفوق 13 للالتحاق بتخصصات الرياضيات والإعلام الآلي

أما فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا تخصص تعدين بجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران، فيشترط معدلا يفوق 12 مع علامة تفوق 10 في الرياضيات أو الفيزياء والهندسة المدنية وتكون الأولوية للرياضيات، ثم تقني رياضي، ثم علوم تجريبية، في حين يشترط للحصول على تخصص الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ذات التسجيل الوطني، أن يكون المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا يساوي أو يفوق 13 من 20 وأن تكون علامة الرياضيات المحصل عليها تساوي أو تفوق 11 وهذا بالنسبة للأولوية الأولى شعبتي رياضيات وتقني رياضي، ثم الأولوية الثانية شعبة علوم تجريبية، وهذه المعدلات تبقى ترتيبية ومرهونة بالمعدل الوطني الأدنى الذي ستفرزه المعالجة الآلية للرغبات، أما تخصصات الصناعات البتروكيماوية وهندسة الطرائق والإلكترونيك والطيران وكهروتقني ذات التسجيل الوطني، فيشترط لدخول الترتيب الحصول على معدل يساوي أو يفوق 13، مع الحصول على معدل موزون بين الرياضيات والفيزياء يساوي أو يفوق 13 لكل من شعبتي رياضيات وتقني رياضي و14 للعلوم التجريبية .

أقسام تحضيرية في سبعة ميادين للطلبة المتفوقين

وتقدم وزارة التعليم العالي الفرصة للطلبة المتفوقين لدخول المدارس العليا عبر الأقسام التحضيرية في سبعة ميادين مختلفة وهي: علوم وتكنولوجيا، علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية، علوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي، علوم إنسانية واجتماعية، حقوق وعلوم سياسية، هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة، حيث يتعين على الطلبة بعد إكمال سنتين في الأقسام التحضيرية النجاح في المسابقة الوطنية للمدرسة العليا الخاصة بكل تخصص، ومن أجل الالتحاق بالمدارس التحضيرية تم اشتراط معدل يساوي أو يفوق 13 بالنسبة للأولوية الأولى رياضيات وتقني رياضي، في حين يشترط معدل 14 للعلوم التجريبية وتحتسب علامتي الرياضيات والفيزياء، أما المدرسة العليا للصحافة فيشترط معدلا يفوق 14، ومعدلا يفوق 13 لدخول المدرسة العليا للعلوم السياسية كل الشعب.

15 فما فوق لدخول المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي

أما المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر، تسجيل وطني يشترط معدلا يساوي أو يفوق 15 للأولوية الأولى حاملي بكالوريا رياضيات، ثم علوم تجريبية، ثم تقني رياضي، ويحتسب المعدل الموزون بين علامتي الرياضيات والفيزياء، حيث يشترط أن تفوق العلامة 14 للأولوية الأولى وتفوق 15 للأولوية الثانية والثالثة، وهو نفس الشيء بالنسبة للمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس والمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية، أما المدرسة المتعددة للعلوم الهندسة المعمارية والعمران بالجزائر ذات التسجيل الوطني فيشترط معدلا يساوي أو يفوق 15 من 20.

أما المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي تسجيل وطني يشترط معدلا عاما يساوي أو يفوق 16/20 وللمشاركة في الترتيب يجب أن تكون علامة الرياضيات تساوي أو تفوق 15 بالنسبة للحائزين على بكالوريا رياضيات، ويساوي أو يفوق 16 لتقني رياضي وعلوم تجريبية، في حين يشترط للمشاركة في الترتيب الخاص بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات “القطب التكنولوجي سيدي عبد الله” معدل 14 من 20 للحائزين على بكالوريا رياضيات ثانوية لرياضيات بالقبة الجزائر، أما الأولوية الثانية ينبغي أن يساوي المعدل أو يفوق 15 للرياضيات، وتقني رياضي وعلوم تجريبية يشترط معدل 16، هذا وتم تحديد المعدل الترتيبي للالتحاق بتخصصات دكتور في الطب، ودكتور في الصيدلة، ودكتور طب الأسنان بحوالي 15 مع احتساب المعدل الموزون لمادة العلوم الطبيعية وهي معدلات يمكن أن ترتفع نظرا لعدد الحائزين على بكالوريا امتياز.

استقبال المدارس العليا للأساتذة للطلبة في حدود الاحتياجات

من جهة أخرى، سيخضع التسجيل في المدارس العليا للأساتذة للاحتياجات المعبر عنها من قبل قطاع التربية الوطنية، بالإضافة لمعدل الترتيب الوطني حسب التخصصات، وهذا لتكوين المكونين في ثلاثة أطوار: أستاذ التعليم الابتدائي، أستاذ التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الثانوي، حيث يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس العليا للأساتذة لشرط السن المحدد بـ24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2021 وأيضا لنتيجة المقابلة الشفوية، حيث يمضي المترشح المقبول عقد التزام مع قطاع التربية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه، ويشترط لدخول الترتيب معدلات ما بين 13 و14 حسب كل تخصص.