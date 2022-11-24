هكذا تحايلت وزيرة ألمانية على ضوابط قطر في المونديال!
أثارت وزيرة ألمانية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بتحايلها على ضوابط قطر في المونديال، أثناء حضورها لمشاهدة مباراة منتخب بلادها ضد اليابان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أخفت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر، الشارة الملونة التي تدعم “مجتمع الميم”، أسفل المعطف أثناء دخولها ملعب “خليفة الدولي”، مستخدمة نفوذها السياسي.
German Interior Minister Nancy Feather with the armband “One Love” came to the match of #Germany and #Japan.
Ironically, the head of #FIFA, Gianni Infantino, was sitting in the next chair, and he forbade the players to wear such armbands. pic.twitter.com/KZt6u8GyDH
— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2022
وشاركت الوزيرة الصور التي وصفها رواد “السوشيال ميديا” بالاستفزازية، عبر حسابها على تويتر، تأكيدا على رفضها المستمر لضوابط قطر، واعتراضها على تنظيم البطولة في الدوحة.
وقال نشطاء إن الوزيرة تحايلت على ضوابط قطر الصارمة ضد إدخال أي شيء يرمز للتعاطف مع الشواذ للملاعب باخفاء شارة “حب واحد” تحت معطفها، قبل أن تخلعه وتحتفي بهم بموافقة ومشاركة رئيس الفيفا!
تحايلت وزيرة الداخلية الألمانية على ضوابط #قطر الصارمة ضد إدخال أي شيء يرمز للتعاطف مع الشواذ للملاعب باخفاء شارة “حب واحد” تحت معطفها.. قبل أن تخلعه وتحتفي بهم بموافقة ومشاركة رئيس الفيفا! pic.twitter.com/SHg87jUXOx
— Talha alansari (@tl_ansari) November 24, 2022
#كأس_العالم_قطر2022 #QatarWorldCup
رئيس الفيفا يشجع وزيرة الداخلية الالمانية على مخالفتها قانون البلاد ، هل من محاسب له ؟! pic.twitter.com/PbB6Pxzwd3
— الجنرال مبارك الخيارين (@GenAlkhayareen) November 23, 2022
يذكر أن مبادرة “حب واحد” تأسست في هولندا في عام 2020 للتأكيد على أن جميع مشجعي كرة القدم لديهم شيء واحد مشترك على الأقل – حبهم لكرة القدم – وللتحدث علنًا ضد أي شكل من أشكال التمييز، بالإضافة إلى التركيز على الرسائل العامة.
تتميز شارة “حب واحد” التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية.
بعد ضجة وزيرة داخلية ألمانيا خلال مباراة منتخب بلادها في #مونديال_قطر_2022.. ما هي شارة “حب واحد”؟ https://t.co/09apI5kqBR
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 24, 2022
وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.
في ذات السياق قال إعلاميون إن الجمهور القطري في مباراة ألمانيا واليابان، التي جرت مساء الأربعاء 23 نوفمبر، رد على فيزر التي رفعت شعار الشواذ برفع شارة الكوفية الفلسطينية.
الجمهور القطري في مباراة #المانيا و #اليابان يرد على وزيرة الداخلية الالمانية التي رفعت شعار الشواذ تحديا لقرار الفيفا برفع شارة الكوفية الفلسطينية.. #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/tEEWyLqEFb
— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 23, 2022
وفاجأ لاعبو المنتخب الألماني في برتوكول التقاط الصور التذكارية قبل المباراة، الجماهير بوضع أيديهم على أفواههم، احتجاجا على ما اعتبره اتحاد كرة القدم في بيان رسمي “منعا”، لممارسة حقوقهم بدعم حقوق الإنسان، إشارة إلى تحذير الفيفا من حمل أي شارات أو أعلام تدعم مجتمع “الميم”.
Sebelum pertandingan foto pose mulut dibungkam sbg protes atas dilarangnya ban kapten one love. Eh, sehabis pertandingan dibungkam ama Jepang. 🤭🤭 pic.twitter.com/YZgVa9Qd28
— Ilhamzada (@iIhamzada) November 23, 2022
ورصدت عدسات كاميرات وكالات الأنباء العالمية الوزيرة الألمانية وهي ترتدي معطفا أحمرا لحظة دخولها ملعب خليفة الدولي قبل أن تخلعه لتوثق صورا رسمية وهي تضع على ذراعها الأيسر الشارة الملونة التي لم يجرؤ على وضعها مانويل نوير، خوفا من حصوله على بطاقة صفراء.
وزيرة الداخلية الألمانية حضرت إلى الملعب في #الدوحة لمساندة منتخب بلادها ورفعت على كتفها شعار الشواذ في تحدٍ واضح وصريح ل #لفيفا والسلطات في #قطر واللذان منعا رفع الشعار داخل الملاعب.
الوزيرة دخلت إلى الملعب وهي تغطي الشعار بالجاكت ثم قامت بخلعه في المدرجات.!!!#اين_احترام_الاخر pic.twitter.com/znspOl3QHK
— الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) November 23, 2022
يذكر أن موضوع المثلية الجنسية فجّر حربا كلامية بين قطر وألمانيا، قبل أيام من افتتاح مونديال كأس العالم 2022 في العشرين من نوفمبر الجاري، حيث انتقدت وزيرة الداخلية المسؤولة أيضا عن الشؤون الرياضية، سفير قطري للمونديال بسبب آرائه حول المثلية الجنسية.