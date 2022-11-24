هكذا تحايلت وزيرة ألمانية على ضوابط قطر في المونديال!

أثارت وزيرة ألمانية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بتحايلها على ضوابط قطر في المونديال، أثناء حضورها لمشاهدة مباراة منتخب بلادها ضد اليابان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أخفت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر، الشارة الملونة التي تدعم “مجتمع الميم”، أسفل المعطف أثناء دخولها ملعب “خليفة الدولي”، مستخدمة نفوذها السياسي.

وشاركت الوزيرة الصور التي وصفها رواد “السوشيال ميديا” بالاستفزازية، عبر حسابها على تويتر، تأكيدا على رفضها المستمر لضوابط قطر، واعتراضها على تنظيم البطولة في الدوحة.

وقال نشطاء إن الوزيرة تحايلت على ضوابط قطر الصارمة ضد إدخال أي شيء يرمز للتعاطف مع الشواذ للملاعب باخفاء شارة “حب واحد” تحت معطفها، قبل أن تخلعه وتحتفي بهم بموافقة ومشاركة رئيس الفيفا!

يذكر أن مبادرة “حب واحد” تأسست في هولندا في عام 2020 للتأكيد على أن جميع مشجعي كرة القدم لديهم شيء واحد مشترك على الأقل – حبهم لكرة القدم – وللتحدث علنًا ضد أي شكل من أشكال التمييز، بالإضافة إلى التركيز على الرسائل العامة.

تتميز شارة “حب واحد” التي تلبس على الأذرع بقلب مقلم بألوان مختلفة لتمثيل جميع الموروثات والخلفيات والأجناس والهويات الجنسية.

وكان قادة منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك قد خططوا لارتداء هذه الشارات في بطولة كأس العالم قبل أن يوضح الفيفا بأن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

في ذات السياق قال إعلاميون إن الجمهور القطري في مباراة ألمانيا واليابان، التي جرت مساء الأربعاء 23 نوفمبر، رد على فيزر التي رفعت شعار الشواذ برفع شارة الكوفية الفلسطينية.

وفاجأ لاعبو المنتخب الألماني في برتوكول التقاط الصور التذكارية قبل المباراة، الجماهير بوضع أيديهم على أفواههم، احتجاجا على ما اعتبره اتحاد كرة القدم في بيان رسمي “منعا”، لممارسة حقوقهم بدعم حقوق الإنسان، إشارة إلى تحذير الفيفا من حمل أي شارات أو أعلام تدعم مجتمع “الميم”.

ورصدت عدسات كاميرات وكالات الأنباء العالمية الوزيرة الألمانية وهي ترتدي معطفا أحمرا لحظة دخولها ملعب خليفة الدولي قبل أن تخلعه لتوثق صورا رسمية وهي تضع على ذراعها الأيسر الشارة الملونة التي لم يجرؤ على وضعها مانويل نوير، خوفا من حصوله على بطاقة صفراء.

يذكر أن موضوع المثلية الجنسية فجّر حربا كلامية بين قطر وألمانيا، قبل أيام من افتتاح مونديال كأس العالم 2022 في العشرين من نوفمبر الجاري، حيث انتقدت وزيرة الداخلية المسؤولة أيضا عن الشؤون الرياضية، سفير قطري للمونديال بسبب آرائه حول المثلية الجنسية.