هكذا تفاعل الإعلام الفرنسي والإسباني مع اختيار لوكا زيدان تمثيلَ الجزائر

فيما صنع الحدث في الصحافة الجزائرية..

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية، على وجه الخصوص الفرنسية والإسبانية، مع إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، تأهيل ابن النجم العالمي، حارس غرناطة الإسباني، لوكا زيدان، لتمثيل المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان المنتخبات السنية لفرنسا.

مع إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على تغيير نجل الأسطورة زين الدين زيدان جنسيته الرياضية والسماح له بتمثيل الجزائر، أضحى الحارس لوكا زيدان، رسميا، خياراً مطروحاً على الناخب الوطني، المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يسعى خلال المرحلة القادمة لتجديد دماء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2026.

وصنع قرار الحارس لوكا زيدان اللعب مع الجزائر الحدث في الإعلام الجزائري والعالمي.

ففي فرنسا، حظي القرار بمتابعة واسعة، بداية من صحيفة ليكيب، التي عنونت: “لوكا زيدان يختار الجزائر.. حارس الخضر الأساسي في كأس إفريقيا؟”، معتبرة أن الخطوة قد تمهد الطريق أمامه ليكون الحارس الأول للجزائر في البطولة القارية. أما صحيفة لوموند، فركزت على البعد العائلي بقولها: “لوكا بقميص منتخب الجزائر.. موطن أجداده من جهة الأب”، في إشارة إلى جذوره الجزائرية الواضحة.

وذهب موقع “ويست فرانس” إلى زاوية أخرى بالعنوان: “لوكا زيدان يقول وداعاً للمنتخبات الفرنسية وينضم رسمياً إلى منتخب الجزائر”، ليؤكد أن هذه الخطوة تُغلق نهائياً صفحة ارتباطه بالكرة الفرنسية. أما موقع فوت ميركاتو فكتب: “بينما والده لعب لفرنسا.. لوكا زيدان سيظهر قريباً بقميص منتخب الجزائر”، مبرزاً التباين بين المسارين.

وواصلت وسائل الإعلام الفرنسية الاهتمام، إذ أشار موقع تي.آر.تي إلى أنه “على عكس والده.. الحارس زيدان الذي لعب لنادي ريال مدريد سيمثل الجزائر دولياً”، بينما تحدث موقع فرانس 24 عن “الجزائر تختار حارسها لكأس أفريقيا 2025.. لوكا زيدان ينضم إلى منتخب الجزائر”. أما راديو آر. آم. سي، فوصف ما حدث بأنه “تحول مفاجئ في مستقبل لوكا زيدان، ليس فرنسا ولا إسبانيا، حارس غرناطة أصبح دولياً جزائرياً”.

ومن جهتها، لم تبقَ الصحافة الإسبانية بعيدة عن المشهد، خصوصاً أن الحارس يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسبانية مع غرناطة. وكتبت صحيفة ماركا: “الحارس لوكا زيدان يختار منتخب الجزائر.. وسيشارك في كأس أفريقيا وربما كأس العالم 2026″، معتبرة أن القرار يمنحه فرصة الظهور على الساحة العالمية. فيما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إلى البعد الرمزي بعنوان: “يتحول لوكا زيدان إلى تمثيل منتخب الجزائر ويحلم بتشريف اسم والده”. أما صحيفة آس، فقد تناولت الأمر من زاوية مختلفة، معتبرة أن “زيدان سيلعب لمنتخب الجزائر.. مشكلة لنادي غرناطة في فترة كأس أفريقيا القادمة”، في إشارة إلى أن مشاركة اللاعب مع “الخضر” ستجعل ناديه الإسباني يفقد خدماته في فترة حساسة من الموسم.