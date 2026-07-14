هكذا سيؤثر تعميم استعمال بروتوكول IPv6 على الانترنت في الجزائر

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أن الجزائر تعمل على تحديث بنيتها الرقمية وتعزيز حضورها في الهيئات الدولية المختصة بالإنترنت، مع تسريع اعتماد التقنيات الحديثة مثل الاصدار السادس لبروتوكول الأنترنت “IPv6“، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز أمن الشبكات، ودعم السيادة الرقمية الوطنية.

وجاء ذلك خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، 14 جويلية، بالجزائر العاصمة على لقاء متخصص حول مستقبل الإنترنت في الجزائر، نُظم بالتعاون مع الهيئة الإفريقية المسؤولة عن توزيع عناوين الإنترنت، وعرف حضور الأعضاء الجزائريين في الهيئة وكافة الفاعلين في القطاع الرقمي في الجزائر.

وكان الانتقال إلى الاصدار السادس لبروتوكول الأنترنت “IPv6” بين أبرز المواضيع التي طُرحت خلال اللقاء. وهو البروتوكول الذي يوفر عدداً هائلاً من العناوين يكفي لمليارات الأجهزة الجديدة مستقبلاً، بعد أن أصبحت عناوين “IPv4” غير كافية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الأجهزة حول العالم.

فكما يحتاج كل منزل إلى عنوان خاص به، يحتاج كل جهاز متصل بالإنترنت (هاتف، حاسوب، كاميرا، جهاز ذكي…) إلى عنوان رقمي خاص به.

يساهم اعتماد IPv6 بالنسبة للمستخدمين الجزائريين، في تحسين قدرة شبكات الإنترنت على استيعاب عدد أكبر من الأجهزة، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة المتصلة بالإنترنت.

كما يدعم تطوير الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الحديثة، ويساعد في تحسين كفاءة الاتصال بالشبكة في بعض الحالات، حسبما ذكرته الوزارة في بيانها.

الوزارة أشارت في بيانها أن هذا البروتوكول يعد “أساساً مهماً لتوسيع استخدام التقنيات المستقبلية مثل المدن الذكية وإنترنت الأشياء، فضلاً عن ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة النمو المتواصل للخدمات الرقمية خلال السنوات المقبلة.”