هكذا هي لوحات ترقيم السيارات في عدد من دول العالم

لن تكون الجزائر أول دولة تستعمل نظام الرقم الوطني الوحيد في لوحات ترقيم السيارات، بدلا من نظام أرقام الولايات.

ففرنسا مثلا، واحدة من الدول التي تعتمد نظام الرقم الوطني الوحيد. غير أنها تسمح للسائقين، اختياريا، بوضع رموز للمناطق الإدارية المختلفة، في حالة ما إذا رغبوا بذلك.

وتتكوّن لوحات الترقيم في فرنسا من حرفين، وثلاثة أرقام، ثم حرفين، بحيث تبدأ من التسلسل AA-001-AA، وتنتهي عند التسلسل ZZ-999-ZZ.

أما الرموز التي تدلّ على المناطق الإدارية، فهي اختيارية، ولا يشترط لوضعها أن يقيم السائق في نفس المنطقة، بل يمكن لأي مواطن أن يستعمل رمز أي منطقة يرغب فيها.

ولا يختلف الأمر كثيرا في إسبانيا، حيث تتشكّل لوحات الترقيم من 4 أرقام، و 3 حروف، يتمّ توزيعها بشكل تسلسلي، وبناء على نظام وطني موحّد.

وكذلك في إيطاليا، التي اعتمدت نظام الرقم الوطني الوحيد في 1993. قبل أن تسمح بالإشارة إلى المنطقة الإدارية بحرفين أبجديين منذ 1999.

أمّا في بريطانيا، فقد تمّ تغيير رمز “GB” في لوحات ترقيم السيارات إلى الرمز “UK”، تعبيرا عن وحدة الانتماء إلى المملكة المتحدة بين كلّ من إنجلترا، اسكتلندا، ويلز، وإرلندا الشمالية.

فهذه الأخيرة، أي إرلندا الشمالية، تنتمي للمملكة المتحدة (United Kingdom). لكنها لا تنتمي إلى بريطانيا العظمى (Great Britain).

لكن رموز المناطق الإدارية لا تزال معتمدة في هذا البلد. فلوحات الترقيم في المملكة المتحدة متكوّنة من حرفين يرمزان للمنطقة، ورقمين، ثم ثلاثة حروف عشوائية.

الأبجدية العربية في تونس والسعودية

وبالنسبة للدول العربية ودول الجوار، لا تظهر رموز أي منطقة جغرافية على لوحات ترقيم السيارات في تونس، سوى اسم البلد نفسه.

فلوحات المركبات التونسية المملوكة للخواص، تتكوّن من اليمين إلى اليسار من: 4 أرقام، ثم عبارة “تونس” بالأبجدية العربية، ثم رقمين.

وتميّز لوحات السيارات الموجّهة للكراء باللون الأزرق، فيما تكتب أرقام السيارات العادية على لوحات باللون الأسود.

وفي السعودية أيضا، لا ترمز الحروف العربية الثلاثة الظاهرة في لوحات السيارات لمناطق إدارية، بل هي حروف عشوائية، يتم منحها بشكل تسلسلي للمركبات، من بين 17 حرفا عربيا، وما يقابلها من حروف الأبجدية اللاتينية.

إنهاء العمل بنظام الولايات في ترقيم لوحات السيارات بالجزائر (فيديو)

ستغيّر لوحات ترقيم السيارات في الجزائر، بحيث لا تتضمّن اللوحات الجديدة أرقام الولايات، حسب ما أكده وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري.

وقال الوزير مراد في إجابة على سؤال شفهي في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، حول تغيير الرقم الخاص بالمركبات، إنه سيتمّ بالفعل إطلاق نظام ترقيم جديد.

وسيعتمد في هذا النظام الجديد على منح رقم وطني وحيد لكلّ مركبة. بدلا من الترقيم الحالي الذي يتضمّن رمز الولاية، وسنة الوضع في السير، إلى جانب الرقم التسلسلي.

ومن بين العيوب التي تواجه نظام الترقيم القديم، ذكر الوزير، أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من 99.999 سيارة في نفس السنة على مستوى الولاية الواحدة.

كما أشار الوزير إلى “ممارسات تمييزية” تطال بعض المواطنين بسبب هذا النظام. على غرار تعرّض مركبات للتخريب في تظاهرات رياضية، بسبب حملها لأرقام الولايات.

“وبالنظر لهذه الاختلالات كان من الضروري، المبادرة باستحداث رقم تسجيل وطني ووحيد للمركبات. وقد صادق اجتماع للحكومة على مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي في هذا الشأن. وهو حاليا في مراحل إعداده الأخيرة على مستوى الأمانة العامة”، يضيف الوزير.