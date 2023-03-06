هكذا يتمّ حساب الزيادات الجديدة في معاشات المتقاعدين

نشر الصندوق الوطني للتقاعد يوم الإثنين، أمثلة توضيحية حول كيفية حساب قيمة الزيادات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في منح ومعاشات المتقاعدين.

وقرّر الرئيس تبون شهر ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15 ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار. وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار.

وتمسّ الزيادات الجديدة في منح ومعاشات المتقاعدين، مليوني و980 ألف متقاعد، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في وقت سابق.

وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد يوم الأحد، عن تخصيص منصة رقمية للاطلاع على مبلغ ومخلفات الزيادات الاستثنائية التي أقرها الرئيس تبون.

ويمكن للمتقاعدين الراغبين بمعرفة قيمة الزيادات المقررة في معاشاتهم، زيارة المنصة، وإدخال المعلومات المطلوبة.