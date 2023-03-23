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هل اقتنى رونالدو نسخة من القرآن بعد انتقاله إلى السعودية؟

الشروق أونلاين
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هل اقتنى رونالدو نسخة من القرآن بعد انتقاله إلى السعودية؟
شبكات التواصل الاجتماعي
الصورة المتداولة للنجم البرتغالي رونالدو وبيده مصحفا

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبيده نسخة من القرآن الكريم، وقالوا بأنه اقتناها بعد انتقاله للعيش في السعودية.

وجاء في التعليقات المرافقة للصورة التي انتشرت عبر عدة صفحات وحصدت مئات المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات، أن رونالدو “اقتنع باقتناء أول نسخة من القرآن” بعد انتقاله إلى نادي النّصر السعودي.

وفي السياق، كشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن الصورة معدلة، ويظهر رونالدو في الصورة الأصلية حاملا كتابا باللغة البرتغالية عنوانه “قوة الاتصال” لطبيب برازيلي.

ومنذ إعلان انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي نهاية العام 2022، أثيرت حوله وحول عائلته مجموعة من الأخبار المضلّلة، فنّدت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس عددا منها، آخرها شائعة عن إعلانه التحوّل للإسلام.

وأرشد التفتيش عن الصورة على محركات البحث إلى النسخة الأصلية منشورة على صفحات رونالدو نفسه على مواقع التواصل.

ونشر رونالدو الصورة على حساباته في العام 2020، أي قبل عامين على انتقاله إلى النادي السعودي.

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