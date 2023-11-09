واسيني الأعرج يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة

توّج الجامعي والروائي الجزائري، واسيني الأعرج، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في نسختها العاشرة التقديرية والمخصصة للعرب.

وقد أطلقت جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عام 2011، من طرف سلطان عمّان، قابوس بن سعيد بن تيمور. وهي جائزة سنوية من ثلاثة فروع : فرع الثقافة، فرع الفنون وفرع الآداب.

الجائزة تمنح بالتناوب دوريا كل سنتين. حيث تكون تقديرية في عام فيتنافس فيها عمانيون وعرب، وفي عام آخر العمانيون وحدهم. وهي جائزة يقوم بتنظيمها “مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم”.

وتهدف جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وإضافة لـ”تأكيد المساهمة العُمانية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا؛ في رفد الحضارة الإنسانية بالمنجزات”، تهدف إلى “دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية”، و”غرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال الصاعدة”، كذلك “تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني.”

واسيني الأعرج، الأستاذ بجامعة السوربون بفرنسا، تفاعل مع التتويج بالجائزة بمنشور له في فيسبوك كتب فيه “اعتذر من كل من بارك لي فوزي بجائزة السلطان قابوس، على عدم تفاعلي في اللحظة نفسها معهم، فلم اعلم بالفوز إلا وأنا بالمطار. شكرا للجميع من القلب عبر العالم العربي وشكرا للجائزة الغراء على ثقتها الكبيرة في جهدي الروائي“.