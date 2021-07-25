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الجزائر

وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق التسجيلات للناجحين في البكالوريا

تنطلق، الثلاثاء، مرحلة التسجيلات الأولية عبر الخط للطلبة الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة 2021، حيث ستمتد من الـ27 إلى غاية الـ29 جويلية. 

وقال مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن على الطلبة الناجحين التحلي بالواقعية والعقلانية في اختيار الشعب والتخصصات، أثناء ملء بطاقة الرغبات.

وأضاف أن بطاقة الرغبات تملأ عن بعد، بدءا من يوم الـ27 إلى غاية الـ 29 من الشهر الجاري وتضم 6 رغبات على الاقل وجوبا و10 على الأكثر، داعيا الناجحين إلى ضرورة التروي والتأني في ملء الاستمارة، مضيفا أن المرحلة الثانية من تأكيد الرغبات تتيح للطلبة تغيير رغباتهم، مؤكدا أن التوجيه يتم عبر المرحلة الثانية فيما تلغى البطاقة الاولى.

كما كشف جمال بوقزاطة عن تاريخ الـ 8 من أوت المقبل كأجل لإعلان نتائج التوجيه للناجحين الجدد في شهادة التعليم الثانوي.

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