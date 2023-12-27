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في إطار الدعم العمومي للمشاريع الثقافية لسنة 2024

وزارة الثقافة تفتح باب استقبال مشاريع النشر والكتاب

زهية منصر
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وزارة الثقافة تفتح باب استقبال مشاريع النشر والكتاب
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أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب استقبال المشاريع الخاصة بالكتاب والنشر برسم الدعم العمومي لسنة 2024.
وطبقا لما أعلنت عنه الوزارة فإن الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم سواء كانوا كتابا أو ناشرين يتعين عليهم احترام جملة من الشروط الواجب توفرها في هذه المشاريع منها أن يكون الكتاب أو المشروع المعد للنشر مصادقا عليه من طرف لجنة القراءة الخاصة بدار النشر.
وأن لا يكون مشروع الكتاب المقدم قد نشر من قبل أو قدم للنشر لدى جهات أخرى، ويقدم المشروع في شكل ورقي والكتروني مع ملخص مع تحديد صنف الكتاب “أدبي أو فكري أو تاريخي، أدب الطفل وغيرها…”.
ويقدم الدعم طبقا لما أعلنت عنه الوزارة لكل المشاريع التي تتعلق بالجانب الإبداعي الأدبي من شعر وقصة وكذا الدراسات العلمية والأكاديمية إضافة إلى أدب الطفل والترجمات الأدبية والعلمية فضلا عن مجال النشر عبر تقنية البرايل.
ويقدم المشروع مرفقا بملف يتضمن طلبا خطيا للترشح موجها لمديرية الكتاب بالوزارة، استمارة خاصة بطلب الدعم العمومي، التصريح المسبق بممارسة الأنشطة المتعلقة بالكتاب، السجل التجاري لدار النشر ونسخة ورقية ورقمية لدليل المنشورات وشهادة تثبت وضعية المرشح مع الإيداع القانوني إضافة إلى محضر لجنة قراءة لدار النشر مع السيرة الذاتية للأعضاء بالنسبة لدار النشر.

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