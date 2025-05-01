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اقتصاد

وزارة الفلاحة تطلق حملة وطنية لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية وداء الكلب

محمد فاسي
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وزارة الفلاحة تطلق حملة وطنية لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية وداء الكلب
ح.م
حملة وطنية لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية وداء الكلب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن انطلاق حملة وطنية واسعة النطاق لتلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية وداء الكلب، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الصحة الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وحسب بيان للوزارة الوصية، تمثل هذه الحملة الجولة الثانية من التلقيح ضد الحمى القلاعية، بعد الحملة التي تم تنفيذها سنة 2024، وتهدف إلى تعزيز المناعة لدى رؤوس الأبقار والوقاية من انتشار الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.

وأفادت الوزارة أن العملية ستمتد على مدى شهرين متتاليين، حيث تم تسخير جميع الموارد البيطرية واتخاذ التدابير التنظيمية لضمان نجاح الحملة، مع التركيز على الجانب الوقائي ضمن السياسة الوطنية لحماية الصحة الحيوانية، خاصة الأمراض ذات الانعكاسات المباشرة على الصحة العامة.

ودعت الوزارة جميع المربين والفلاحين إلى التوجه نحو الأقسام الفرعية الفلاحية أو البيطرية العمومية عبر مختلف ولايات الوطن، للاستفادة من التلقيح المجاني، والمساهمة في حماية رؤوس الماشية من هذه الأمراض.

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