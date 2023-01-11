وزيرة الثقافة تستقبل الداعية محمد راتب النابلسي

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي يوم الأربعاء، الداعية السوري محمد راتب النابلسي. وذلك لدى إلقائه محاضرة بقصر الثقافة مفدي زكرياء في العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فقد قدّم النابلسي محاضرته بقصر الثقافة، حول موضوع الإعجاز العلمي، بحضور “جمع غفير من المهتمّين ومحبّي الشيخ”.

وتم تنظيم هذه المحاضرة من طرف مكتب الجزائر للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، بتنسيق مع قصر الثقافة مفدي زكرياء.

وحلّ النابلسي بولاية وهران يوم الأربعاء الماضي، في مستهلّ جولة دعوية يجريها بالجزائر. وكان في استقباله هناك مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية.