وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، انه تقرر رسميا الغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام”، ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021.

أوضح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، خلال إجتماع عمل يعقده مع مديري التربية لتقييم الدخول المدرسي 2022/2021، انه يتعين على القائمين على مختلف المؤسسات التربوية، العمل على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أحسن ونوعي للتلاميذ.

وأكد الوزير في معرض تصريحاته، إن المدرسة الجزائرية تسعى إلى رص الصفوف، مشيرا إلى أن قطاع التربية إستفاد من 473 مؤسسة تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل وهو ما يسمح بتوفير مقاعد بيداغوجية جديدة، بالاضافة إلى تعزيز القطاع بـ576 مطعم مدرسي.

إلى ذلك أشار وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي قصد تفادي النقائص والعمل على إنجاحه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التكفل بإنشغالات الأولياء والقيام بإجتماعات دورية مع مدراء المؤسسات التربوية.

وشدد الوزير على انه يجب الحرص على عدم تشويه المؤسسة التربوية، معتبرا انه “لا يمكن تحقيق الهدف المنشود بدون نية صادقة وتطبيق في الواقع”.