-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021
الجزائر

وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

الشروق أونلاين
  • 7805
  • 0
وزير التربية: إلغاء امتحان “السانكيام” ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، انه تقرر رسميا الغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي “السانكيام”، ابتداءً من السنة الدراسية 2022/2021.

أوضح وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الخميس، خلال إجتماع عمل يعقده مع مديري التربية لتقييم الدخول المدرسي 2022/2021، انه يتعين على القائمين على مختلف المؤسسات التربوية، العمل على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أحسن ونوعي للتلاميذ.

وأكد الوزير في معرض تصريحاته، إن المدرسة الجزائرية تسعى إلى رص الصفوف، مشيرا إلى أن قطاع التربية إستفاد من 473 مؤسسة تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل وهو ما يسمح بتوفير مقاعد بيداغوجية جديدة، بالاضافة إلى تعزيز القطاع بـ576 مطعم مدرسي.

إلى ذلك أشار وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي قصد تفادي النقائص والعمل على إنجاحه، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التكفل بإنشغالات الأولياء والقيام بإجتماعات دورية مع مدراء المؤسسات التربوية.

وشدد الوزير على انه يجب الحرص على عدم تشويه المؤسسة التربوية، معتبرا انه “لا يمكن تحقيق الهدف المنشود بدون نية صادقة وتطبيق في الواقع”.

مقالات ذات صلة
بروز الولاءات الشخصية والقبليّات… “حرب باردة” بين المترشحين

بروز الولاءات الشخصية والقبليّات… “حرب باردة” بين المترشحين

سكان الأقبية والبيوت الهشة بالعاصمة مهدّدون بالفيضانات

سكان الأقبية والبيوت الهشة بالعاصمة مهدّدون بالفيضانات

والي الجزائر العاصمة الجديد يستهل مهامه بزيارة النقاط السوداء عبر الطرقات

والي الجزائر العاصمة الجديد يستهل مهامه بزيارة النقاط السوداء عبر الطرقات

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون المالية لعام 2022

مواطنون يتخلّفون عن موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا

مواطنون يتخلّفون عن موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا

التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية

التقلبات الجوية: هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد